Cansada del maltrato constante en el que vivía, Kharla Gómez, madre de las dos hijas del exfutbolista de Universitario, John Galliquio, reveló al programa ‘Nunca más’ una grabación de aproximadamente 20 segundos en el que se aparece el defensa con un cuchillo en la mano, amenazándola dentro de una habitación.

Presa de miedo, Gómez se mantiene a cierta distancia del exfutbolista y solo le pide a gritos que deje el cuchillo. “¡Deja el cuchillo Jhon! Así rompas mi teléfono es una transmisión en vivo, está en Facebook ahorita. Todo el mundo te está viendo porque es una transmisión en vivo”, expresa la expareja.

Al escuchar que está siendo grabado y el video transmitido en vivo, Galliquio suelta el arma blanca, la misma que cae al suelo de la habitación, se da media vuelta y sale por la puerta.

Creyendo que podía salvar su relación, Kharla señaló en el programa de Andrea Llosa que intentó de todo para que la vida en pareja sea llevadera; sin embargo, los golpes y amenazas eran parte del día a día, haciendo la convivencia imposible.

Una llamada grabada entre ambos refleja que las amenazas del exfutbolista estaban presentes regularmente, incluso, él asegura que cuando salga de la cárcel la va a matar.

“Me ha hecho de todo durante años. Me tiró al piso en la calle y me empezó a patear, delante de sus padres. Me pateaba hasta el punto de hacerme vomitar sangre”, reveló Kharla. Además, contó que en una ocasión Galliquio le rompió la mandíbula y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones.

Jhon Galliquio fue grabado amenazando con un cuchillo de cocina en la mano a su exesposa.