Lágrimas, dolor y miedo. Karla Gómez reveló los detalles tormentosos que vivió con el exjugador de Universitario de Deportes y exseleccionado nacional, John Galliquio, quien ya cuenta con una sentencia por agredir a su expareja y madre de dos hijas.

Karla Gómez tiene tres medidas de protección, sin embargo cuando se acerca a la Fiscalía de Pisco para denunciar, los agentes la ignoran. Así lo informa el programa ‘Nunca más’ de ATV. En marzo de 2018, Karla ya lo había denunciado por violencia doméstica porque la habría querido ahogar en el mar durante una discusión.

“Me pateaba hasta el punto de hacerme vomitar sangre. Él me rompe la mandíbula, me patea en la calle. Están esperando que me mate”, dice Karla en medio de las lágrimas.

Pero eso no es todo. John Galliquio también la ha amenazado de muerte. en un audio difundido por el canal se escucha: “Cuando salga de la cárcel yo te voy a matar, no te preocupes”.

En otras grabaciones caseras se observa que el exseleccionado tiene un cuchillo en la mano mientras está sentado en la cama con mirada furibunda y Karla retrocede gritando: ¡Deja el cuchillo, John! ¡Deja el cuchillo!”.