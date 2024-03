Vecinos de San Isidro rechazaron la decisión del Jurado Nacional Electoral (JNE) de aprobar la vacancia de la regidora Lily Morey Morzan, tras el pedido elevado a esta entidad por Edilberto ‘Koko’ Cáceres Padilla, quien sería estilista de la alcaldesa Nancy Vizurraga.

“Ha sido vacada injustamente. Han buscado estrategias poco creíbles para vacarla. Ha habido insistencia constante para ello”, declaró ayer una residente en un plantón en los exteriores del Palacio Municipal y de la Cultura, ubicado en la avenida Los Incas.

“Es una vergüenza que tengamos de representación a una sindicalista. No sé qué es, porque alcaldesa no. Viene de la escuela del señor (Augusto) Cáceres y lo está haciendo peor. Es una vergüenza que el JNE actúe de esa manera”, añadió otro vecino.

Por su parte, la regidora Morey Morzan consideró de “sospechoso” que el pleno del JNE haya aprobado su vacancia el 21 de marzo, tres días después de que el Concejo edil rechazara esta medida.

“Es sospechoso que se dé mi vacancia tres días después de que se presentó una carta. El asesor jurídico presentó una carta diciendo que yo debo ser vacada. Es la carta que el secretario general le entregó a ‘Koko’, para que se la presente al Concejo. A pesar de eso y de tres cartas más no me vacaron y fue al JNE... Y, ahora tenemos esta sorpresa”, declaró Morey a Perú21.

También mencionó que Edilberto Cáceres solicitó su vacancia luego de que ella acudiera al local del estilista para pedirle explicaciones por una denuncia de maltrato contra una vecina de 80 años.

“No es justo que venga una persona que la alcaldesa dice ‘es un peluquero’; no, era un señor condecorado por la municipalidad cinco días antes de que me enseñe una autorización adulterada. Botó a una señora de 80 años y no le permitió estacionarse. Qué tales privilegios del estilista de la alcaldesa”, enfatizó.

DESCARGO

José Danós, asesor legal del municipio de San Isidro, afirmó que “el procedimiento de vacancia no fue promovido ni desarrollado por la municipalidad”, sino por un vecino, sin relación laboral con la comuna, frente a una acción de fiscalización que no le competía a Morey.

“De acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, artículo 11, los regidores no pueden entrar en gestión, su labor es fiscalizadora y legisladora; entonces, realizar actividad de fiscalización a un local particular es hacer gestión”, aseguró.

