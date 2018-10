JNE: Tienen hasta diciembre para tramitar dispensa y evitar pagar multas

Hasta diciembre podrán presentar sus solicitudes de dispensa –y así evitar el pago de multas– aquellos electores que no sufragaron o que no cumplieron su labor de miembros de mesa en estas elecciones regionales y municipales.

Luis Grillo, jefe del Área de Servicio al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que, vencido el plazo, la multa llegará a etapa coactiva y ya no habrá forma de apelar.

Dijo que hay dos maneras de hacer el trámite. Una es solicitando una dispensa por omisión de sufragio y la otra por justificación de instalación de mesa de sufragio.

Entre las razones para evitar pagar la multa es por haberse encontrado internado en un centro de salud, no haber podido votar por errores en el padrón, no llegar al lugar de votación por desastre natural o por tener hijos menores de dos años, entre otros.

En este último caso, se considera que el niño no puede separarse de la madre durante las ocho horas que dura la jornada electoral; entonces, ahí sí aplicaría la justificación, sostuvo Grillo a Perú21.

Para tramitar la solicitud de dispensa se debe pagar S/22.35 al Banco de la Nación, mientras que para la justificación de la instalación de la mesa de sufragio es de S/22.15. El requisito es contar con el DNI.

Los electores pueden realizar el trámite en Lima, se pueden acercar a las sedes del JNE, ubicadas en la cuadra 10 de la Av. Nicolás de Piérola (Centro) o en la cuadra 5 del jirón Nazca (Jesús María).

También recurrir a Internet, en la página web del JNE e ingresando a la opción Dispensa y Justificación Virtual.

TENGA EN CUENTA

-El JNE enviará hasta tres notificaciones a las personas que tengan multas por no votar y por no cumplir su labor de miembros de mesa.

-Si el elector no votó ni tampoco cumplió con ser miembro de mesa, pagará solo una de las multas si la tramita hasta diciembre.