Ángel Díaz, padre de la niña de 5 años que fue hallada muerta y calcinada al interior de un cilindro situado en una vivienda de la zona de Jicamarca, en el distrito de San Antonio de Chaclla (en la provincia de Huarochirí), cuestionó que se haya otorgado la libertad de uno de los sospechosos del crimen de su pequeña hija.

El padre de la menor denunció que Miguel Ángel Cigarrostegui Cavalier fue liberado por orden del Ministerio Publico ante una supuesta falta de pruebas. Sin embargo, el noticiero América Noticias indico que el sujeto fue llevado a la Depincri de San Juan de Lurigancho.

En declaraciones al citado medio, el padre de familia expresó su indignación debido a que aún queda por investigar las causas exactas de la muerte de la menor y que aún no tiene mucha información al respecto desde que interpuso la denuncia. En ese sentido, Díaz reiteró su denuncia que los sospechosos del crimen son Kelly Rojas Páucar, madre de la niña, y la pareja de esta, Miguel Cigarrostegui.

El progenitor señaló que ambas personas habrían asesinado a la menor en una casa de El Agustino y que luego la habrían llevado en una maleta hasta un cerro del comité 1 de la Asociación Jesús de María, en Jicamarca, a fin de quemarla en el cilindro, pero fueron descubiertos por el hermano de la mujer.

El citado matinal señaló que la necropsia determinó que la menor falleció a consecuencia de un golpe en la cabeza con un objeto contundente, mientras la madre de la menor indicó ante la policía que su hija murió tras supuestamente caer de las escaleras. Sin embargo, el padre de la menor sostiene que esa información no determina el motivo por el cual la pequeña fue calcinada al interior de un cilindro, y que revelaría un intento de ocultar el cuerpo.

Declaraciones del padre de niña calcinada





“Tengo grabado aquí [mostrando su celular] cómo ha muerto mi hija, cómo la han quemado, y cómo se han enseñado. Aquí relata el hermano de ella. Ella dice que mi hija se ha caído de la cabeza. Si ha sido un accidente por qué era necesario quemar o desaparecer el cuerpo”, señaló.

“A mi no me han entregado nada [la necropsia]. Yo solo declaré y puse la denuncia y el señor fiscal me dijo: ‘haremos justicia’. La Policía me dijo lo mismo. Cuando fue la captura [del sospechoso] el fiscal me dijo que podía irme y que harían justicia. Cómo el señor fiscal puede dar libertad a dos asesinos. Hay una declaración del hermano como han matado a mi hija. Por qué la han tenido que quemar, qué querían ocultar”, insistió Díaz.

También cuestionó que hasta el momento no haya podido sepultar el cuerpo de su hija debido a que en la morgue figura como NN. Aseguró que se brindó toda la información de la menor una vez denunciado el caso.

“Lo más indignante sabiendo que mi hija de llama K.A.D. La han puesto como NN en la morgue. La han internado como si fuera una desconocida. Mi cuñado sabía su nombre, la Policía sabía su nombre. No puedo sacar a mi hija de la morgue y darle la cristiana sepultura. Son 10 días que está ahí. El fiscal me dijo de acá a 15 días vienes para sacar el cadáver. Regresaré a Huánuco para darle una cristiana sepultura. Y todavía el fiscal le da libertad [a los acusados]”, indicó.

América Noticias informó que la madre de la niña fue trasladada al hospital de San Juan de Lurigancho debido a que presentaba quemaduras en 85% de su cuerpo, ya que, al parecer, habría intentado manipular el cuerpo cuando lo incineraba. Ella se encuentra bajo custodia policial.





