Un numeroso grupo de serenos de la Municipalidad de Jesús María realizó esta mañana un plantón en la base de Serenazgo del distrito, como medida de protesta ante el incumplimiento del pago de sus salarios desde noviembre pasado. Trabajadores ediles exigen una pronta solución a su reclamo y amenazaron con no salir a las calles a laborar.

Según refirieron los ediles a distintos canales de televisión, ellos forman parte del contrato CAS y no tendrían por qué verse afectados por este tema. Señalaron que no han recibido el pago del mes de noviembre.

“Estamos quincena de mes y no nos dicen nada. Habrán pagado solo al 10% (...) la mayoría de mis compañeros nadie ha cobrado, ni siquiera el bono de S/ 210 ni el aguinaldo de S/ 300. Tenemos gastos”, indicó un sereno que prefirió no identificarse.

Por su parte, el representante legal de los serenos, Mario Rivas, indicó al programa Buenos Días Perú que, al parecer, hay un trato diferenciado, pues solo se les habría pagado a 74 de 400 serenos.

“Si bien el CAS tiene un beneficio diferente, también tiene vacaciones y no se les quería pagar estas en diciembre sino en enero, pero en enero no es Navidad... ellos están haciendo gastos”, señaló. En ese sentido, los municipales anunciaron que no iban a laborar este jueves.

Responde la Municipalidad de Jesús María

La Municipalidad de Jesús María emitió un comunicado donde indicó que ante el anuncio de la paralización de labores del Serenazgo por falta de pago, “el alcalde Jorge Quintana se reunió con el personal manifestando su preocupación y disculpas frente a los sucedido por primera vez en su gestión”.

“El pago de las remuneraciones del Serenazgo correspondiente al mes de noviembre se ha venido realizando de manera gradual y se ha concluido al 100% el día 15 de diciembre de 2021″, señala el documento. No obstante, los serenos señalan que aún no se ve reflejado ningún pago.

Se agrega que las razones del retraso se deben a la falta de recaudación en los últimos meses, ocasionado por factores externos a la institución, tales como crisis económica producto de la pandemia y deudas asumidas de anteriores gestiones.

“La Gerencia de Administración ha realizado el depósito del total de los sueldos atrasados de noviembre, incluyendo el bono correspondiente al mes de diciembre”, añade el pronunciamiento. Respecto al pago de diciembre, la comuna señala que este se hará efectivo en la fecha correspondiente.

