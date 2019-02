Mujer que negó acceso de joven con su bebé a un ascensor intentó justificarse de esta manera [VIDEO]

Un hecho indignante ocurrió hace algunos días en un centro comercial de Jesús María cuando un hombre que llevaba a su bebé en un coche fue impedido de ingresar a un ascensor. ¿La razón? Un grupo de mujeres se negó a cederle el lugar.

En declaraciones a Latina, la protagonista de este hecho condenable, buscó justificarse indicando que "no se percató" del aviso que indicaba que el ascensor era exclusivo para cierto tipo de personas, entre ellas, padres con bebés en coche. "Es la segunda vez que voy a ese centro comercial", comentó.

Olga Beatriz Poblet Sullaza, la protagonista de este episodio, contó cómo se desarrollaron los hechos. Ella, quien iba con su hermana e hijas, tomó el ascensor en el primer piso rumbo al cuarto. Es en el tercero que hacen una parada y es allí donde el hombre y su bebé intentan ingresar.

"De repente se para en el tercer piso. Él dice, bajen porque este ascensor es preferencial. Voy a la manera cómo ese tipo comienza a hablar. Me quedé callada. En segundos saca el celular y me indignó. Lo tomé como una payasada y dije lo que sale en el video. No me imaginé que iba a trascender", señaló.

Poblet acusó al joven de actuar de forma agresiva y no pedirle que baje del ascensor de buena manera.

"Quizás si hubiese tenido maneras y modales y me decía 'por favor, pase'. Pero no de la manera en que lo hizo. Un poco más y me saca de los pelos. Su esposa le decía cálmate. Creo que el tipo quería figuretear con el celular", agregó a Latina.

Asimismo, la mujer indicó que ella no fue la única que usa de mala forma el ascensor. "Todo el mundo sube y baja del ascensor. El cartel dice eso (que es preferencial) pero no solamente yo he subido", comentó.