¡Indignante! Joven fue víctima de tocamientos indebidos en plena calle de Jesus María 

Una joven de 22 años fue víctima de tocamientos indebidos por parte de un hombre desconocido mientras caminaba por una vereda paralela a la avenida Pershing, en el distrito de Jesús María.

El hecho ocurrió el pasado martes 18 de junio cuando la víctima salía de su centro de estudios, según contó su madre a RPP.

En un video difundido por dicho medio, se observa a la joven caminando en sentido norte y al sujeto, en dirección opuesta. Al momento de cruzarse, ocurre la agresión.

El hombre se le acerca para pegarla a su cuerpo y le realiza tocamientos en los senos y en el trasero. ​La víctima intenta soltarse con los codos y sigue su camino.

Inmediatamente un joven que pasaba por el lugar en una moto se detiene para auxiliarla. De acuerdo al relato de la madre, su hija intentó seguir al agresor, pero este se sacó la chompa para pasar desapercibido y finalmente, lo perdió de vista.

¿FALTA DE AYUDA POLICIAL?

No obstante, aprovecharon la presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el cruce de la avenida Pershing con la avenida Salaverry para pedir ayuda. Pero la respuesta no fue la esperada.

"Una efectivo policial le dice que no se puede mover, que a ella le han indicado que se quede ahí, no la auxilió. Llamaron al 105 (línea de la PNP) y les dijeron que no estaban cerca tampoco. Apoyo de la policía en ese momento no hubo, entonces mi hija llamó a su hermano y él acudió", señaló.

La madre indicó que, si bien en la comisaría de Jesús María la víctima recibió respaldo, finalmente la cita con el médico legista se programó para el 20 de agosto. Solo después de ello, le indicaron que podría seguir el proceso en la Fiscalía para reconocer al agresor.

"Pensamos que la iban a revisar el mismo día porque ella tiene dolor en el busto. Me sorprende que las autoridades no reaccionen", indicó.

Tras dar cuenta de la denuncia en los medios, la señora comentó que un abogado del Ministerio de la Mujer la contactó para brindarle asesoría.