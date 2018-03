A través de un video viralizaod por las redes sociales, un joven denunció a un suboficial de la PNP de haber intentado sembrarle “marihuana” a su amigo durante una intervención realizada en la cuadra 7 de la avenida General Eugenio Garzón, en Jesús María . Ellos se encontraban a bordo de una moto cuando dos custodios motorizados les solicitaron sus documentos.

El hecho fue grabado por uno de los jóvenes con su celular, a quien se le escucha reclamar ante una supuesta agresión mientras lo hacía. Además, el denunciante relató que el registro de las imágenes capturaba esta supuesta mala intervención policial.

La grabación fue difundida por un usuario de Facebook , con la cuenta de nombre Felipe Quintana. En ella, se escucha al supuesto agraviado decir “me quieren meter eso (marihuana)”, mientras se infiltra en el pasillo de un edificio. Él fue seguido por uno de los efectivos, quien mostraba una bolsita que aparentemente contenía la presunta droga.

El video ha sido compartido por más de 16,900 usuarios en el grupo de Facebook "Distrito de Jesús María la Sucursal del cielo" y luego en la página Protesta.pe.

Al respecto, Perú21 se contactó con un oficial de la comisaría de Jesús María, quien afirmó que sí hubo una intervención pero negó la versión expuesta en las redes.

Explicó que uno de los jóvenes portaba la sustancia alucinógena pero que no fueron detenidos porque la cantidad encontrada era solo para su consumo.



“Si se observa el vídeo, la persona que está detrás de la cámara señala que no es delito consumir marihuana siempre que sea menos de 8 gramos. Efectivamente, no podemos detener a nadie que porte menos de esa cantidad. Sin embargo, ellos se esconden en una quinta donde nadie los ayuda, ya que no vivían ahí. En ese ínterin, suponemos que lograron botar el paquete que uno de los policías había encontrado” aseguró el comisario de la delegación distrital.