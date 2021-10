Un hombre protagonizó un triple choque esta madrugada en el distrito de Jesús María. El conductor impactó primero contra un taxi y cuando se daba a la fuga se estrelló con un vehículo del Cuerpo General de los Bomberos Voluntario del Perú que estaba estacionado.

El chofer identificado como José Elías Ortiz Rodríguez de 33 años se encontraba en aparente estado de ebriedad, señaló el noticiero América Noticias.

Ortiz Rodríguez manejaba el auto rojo de placa W4O-494 cuando chocó con el auto del taxista Christian Díaz Huayta entre el cruce de la Av. 28 de Julio con Petit Thouars, en el Cercado de Lima.

Entonces, el conductor afectado inició la persecución de José Ortiz porque se dio a la fuga y fue en la cuadra 2 de la Av. 28 de Julio (Jesús María), que este último terminó impactando su carro con el vehículo de los bomberos.

La parte frontal del carro del autor del accidente quedó totalmente destrozado. “Lo estaba siguiendo porque se dio a la fuga. Le tocaba el claxon, pero acá el hombre se fue contra el bombero. Él estaba con una chica ahí”, dijo el primer conductor afectado.

“He visto como ha impactado con el otro carro y el señor [agraviado] ha pedido auxilio y he tenido que llamar a mi jefe que justo estaba patrullando, y luego el señor [chofer que produjo el accidente] acá también ha impactado [señalando la unidad de bomberos]”, contó Katy Flores, serena de la Municipalidad de Lima.

null null

“Tenemos cámaras de seguridad. Y él [conductor que protagonizó el accidente] lo ha negado”, agregó. Los testigos aseguraron que José Ortiz estaba acompañado por una mujer, pero la ocupante ya no estaba en el lugar cuando llegó la Policía.

Al ser consultado si ingirió alcohol, el conductor Ortiz Rodríguez respondió. “No, y no tengo por qué responderte. Luego del impacto, me he venido y me he cubierto acá [se tapa todo el rostro]”, declaró.

El imprudente chofer fue llevado a la comisaría de Petit Thouars donde pasará los exámenes correspondientes, La Policía Nacional investigada el caso y solicitará imágenes registradas por cámaras de seguridad para conocer cómo ocurrió el triple choque.

VIDEO RECOMENDADO

Hace unos días un ladrón había robado un cáliz valorizado en 6 mil soles de la Parroquia Juan XXIII, pero tras tomar conciencia de la situación en la que se encontraba, devolvió el objeto dejando un emotivo mensaje de arrepentimiento y explicando que todo lo hizo por su hija.