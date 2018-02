Las cámaras de seguridad del distrito de Jesús María captaron el robo de un vehículo en la cuadra 17 de la avenida Mariátegui. Con gran facilidad y rapidez, el delincuente logra arrancar el carro y emprende la huida.

El hecho sucedió el pasado jueves a las 2:30 a.m. cuando Oswaldo Azurín descansaba en su vivienda pero no se percató que un delincuente se estaba llevando su carro.

Azurín sabía que las cámaras de seguridad podían ayudarlo a identificar al malhechor, pero al acudir a la comuna quedó desconcertado con la respuesta que le dieron. "Voy a la municipalidad para que me den las cámaras y me doy con la sorpresa de que me querían cobrar para darme la secuencia siendo yo vecino”, comentó.

Asimismo, la víctima contó que recibió varias llamadas en las que le solicitaban dinero a cambio de entregarle su auto, pero nunca accedió al pedido de los hampones. Horas después, el vehículo fue encontrado en el distrito de Independencia sin piezas del motor y consola.

Los vecinos de la avenida Mariátegui confirmaron que los robos son cosa de todos los días. "Esperamos que las autoridades presten mayor vigilancia en nuestra cuadra para nuestra tranquilidad", comentaron.