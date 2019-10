Desmiente versión. Jessica Huguet, a quien el cantante señala como la responsable de “meterle el carro y aplastar su pie derecho”, declaró a Perú21 que en ningún momento arrolló a Julio Andrade ni a su hija como menciona en su Facebook, por el contrario, él se abalanzó sobre el capote y empezó a gritar y a hacer un escándalo luego que ambos autos se rozaran en la avenida Primavera, en Surco.

“Aproximadamente a la 1:30 de la tarde cuadré (mi auto) en la auxiliar de la avenida Primavera en el C.C. Chacarilla, no es el estacionamiento de Wong. Me cuadré en diagonal y bajé, pero como era hora de almuerzo no me atendieron; luego de un minuto volví a mi auto y retrocedí para salir. Estaba tranquila. En ese momento, una señora se cuadra al costado, era Emily (hija de Julio Andrade), quien estaba manejando", contó Huguet.

Luego indica que al retroceder, la conductora le dijo que la estaba chocando, bajaron a ver y solo había sido un ligero raspón al tocar la llanta derecha posterior con la parte posterior del otro vehículo. "No es nada, la verdad que tú también tienes la culpa porque te cuadras recta y yo estoy en diagonal”, le replicó Jessica a Emily.

Al volver a su auto, Huguet declara que Julio Andrade apareció y “completamente descontrolado se me mete al capote. Gritaba “policía, policía” y su hija filmaba todo, y esa filmación muestra que el agresor es él. Yo no me podía exponer a que me agreda, se puso agresivo y me intimidó, me asustó y me fui”, añade.

Ante esta situación, Jessica manifestó que está esperando las grabaciones de las cámaras para aclarar todo. “Las imágenes respaldan mi versión al 100%, estoy más interesada que él. He querido comunicarme con él y no me ha dado opción. Su respuesta es desprestigiarme. Le escribí a su Facebook: “Julio, la verdad me asustaste, por favor mándame tu teléfono para conversar y no ha respondido”, puntualizó.

“No tengo ningún problema de cubrir algún daño si es que lo hubo pero no puede estarse aprovechando de algo que no sucedió”, finalizó.