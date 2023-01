Pide apoyo a las fuerzas del orden. La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jerí Ramón, se pronunció luego de que centenares de manifestantes del interior del país se quedaran desde ayer en la casa de estudios y se mostró a favor del ingreso de la Policía Nacional para que desocupe el recinto.

“Hago un llamado a la Policía para que tomen todas las medidas pertinentes, que no dañen el patrimonio de la universidad, los bienes. Tenemos que salvaguardar lo que tanto nos cuesta en la universidad pública”, dijo la rectora en diálogo con Canal N.

“Se tiene que desocupar la universidad, no es un campo de batalla, es un centro de cultura. No puede ser tomada arbitrariamente por un grupo de pobladores y que eso dañe la imagen de la universidad”, agregó.

Jerí Ramón también informó que como medida de prevención, las clases han regresado a la virtualidad. Respecto al apoyo que los manifestantes han recibido por parte de estudiantes sanmarquinos, quienes les abrieron las puertas, dijo que se trataba de una “minoría”.

“Es un grupito de alumnos que no llegan ni a treinta, los demás son persona camufladas. San Marcos siempre ha sido política, eso no se critica, sino la forma. No se puede permitir el uso y abuso de esa libertad”, señaló indignada.

La rectora también mostró su malestar porque dentro de la universidad hay personas con los rostros tapados: “si no tengo ningún temor, debería entrar con la cara descubierta. Quieren simplemente dañar la imagen de la universidad, no tienen otro fin”.

El Consejo Universitario se encargará de sancionar y tomar las acciones pertinentes para los estudiantes que promovieron esta medida que podrían ser desde una suspensión hasta el retiro.