Es de la generación que estudió la secundaria entre la sombra y la luz de las velas. Tenía 15 años y su padre era policía. Afuera el terrorismo asediaba la ciudad y volaba torres de alta tensión. Una época que asesinaban policías al llegar a casa. “Nunca se sabía qué podía pasar”, dice sobre el tránsito entre las décadas del 80 y 90.

Tal vez la única certeza era su futuro profesional. Participaba en los concursos de Química y Física del colegio. Los ganaba. Buscaba libros en la biblioteca sin que se lo pidieran los maestros. Era primer lugar. En las noticias también leía sobre la NASA, la ingeniería nuclear. Así ingresó, con 16 años, a Ingeniería Química en San Marcos, luego de dar el examen especial de los becados.

Jenny Morales es cocreadora del primer cerámico biocida en el mercado nacional, producto que logra eliminar virus como el COVID-19. Creación de cerámica San Lorenzo, del Grupo Lamosa, empresa peruana con más de 25 años de trayectoria en el mercado de revestimientos, donde ella es gerente técnica Latam. Más detalles en bio-cer.sanlorenzo.com.pe.

No pensó ser modista, como su madre. Pudo ser voleibolista profesional. Jugó en la selección de su colegio y llegó a ser parte del club Géminis. Pero sus 1.70 metros le bastaron para ser una ingeniera química de gran altura.

-¿En qué consiste el primer cerámico biocida?

Nació a partir de una iniciativa del Grupo Lamosa de sumarse con una solución ante esta condición que vivimos en el mundo, y poder tener una alternativa que contribuya a reducir este virus y otras enfermedades que a nivel de superficies se pueden dar, como bacterias, hongos y levaduras.

-Fue desarrollado durante la pandemia.

Sí. Este proyecto ha durado 12 meses de desarrollo y hace unos pocos meses hemos culminado satisfactoriamente. Es antiviral, antimicótico y antibacterial.

-¿Cómo así?

Está basado en el uso de nanopartículas de cobre, mundialmente conocidas por sus características antimicrobianas. Ya se usa esta tecnología en otro tipo de superficies, como plásticos, fibras, mascarillas. La investigación nuestra era cómo llevar estas nanopartículas de cobre al cerámico y que sigan manteniendo sus propiedades biocidas. El cerámico tiene un proceso de fabricación que podría no mantener estas propiedades; sin embargo, el hallazgo del estudio es poder lograr introducir estas nanopartículas y mantener las propiedades biocidas. Es un codesarrollo con la empresa chilena Nano Quantum Group SpA, que abastece de las nanopartículas; en pruebas conjuntas hicimos todo este trabajo en 12 meses.

-¿Cómo operan estas nanopartículas sobre el cerámico?

El cobre desprende iones sobre la superficie, que no logras ver, porque son partículas muy pequeñas, al igual que los virus. Estos iones atacan la cápsula de los virus, la dañan e ingresan al virus inactivando su reproducción.

-A todas luces estas superficies servirían para hospitales. ¿Pero también podrían usarse en las casas?, ¿los precios son accesibles?

Los precios están al alcance del público, son precios tradicionales que existen en los cerámicos. Y es para todo tipo de superficies. Ya está a la venta. Puedes usarlos en hospitales, laboratorios, farmacias y para todo el uso doméstico. En los cines, en los restaurantes, donde quieras ponerlo.

-Hoy se habla bastante del cobre. ¿Cuál es el potencial de este elemento químico?

El Perú y Chile son grandes productores de cobre. El cobre tiene capacidades antimicrobianas y, cuanto más pequeña es la partícula del metal, su poder antimicrobiano aumenta. Imagínate que en un milímetro hay un millón de nanómetros, la cantidad de minipartículas de cobre que podemos tener aumenta la capacidad antimicrobiana. Ahora, no es que nosotros decimos que este cerámico es biocida, sino que nosotros hemos certificado este producto en dos instituciones muy importantes: el laboratorio INTA en Chile, que con la norma ISO 22196, que certifica la propiedad antibacterial, nos ha confirmado que nuestro cerámico reduce en un 99.9% bacterias, hongos y levaduras; y la TCNA, el concilio norteamericano de cerámica, nos ha certificado con la norma ISO 21702, que certifica que nuestro cerámico tiene un desempeño antiviral reduciendo en un 99.9% el virus en el cerámico.

-¿Por qué eligió ser ingeniera química?

La ingeniería química es una ingeniería de proceso; una ingeniería que controla, desarrolla y estudia los cambios en cualquier proceso de manufactura. Tiene mucho alcance en todo tipo de industria: alimentaria, petrolera, cerámica. Mi experiencia son 22 años en la industria cerámica, en procesos de control de calidad, control de materia prima, desarrollo e innovación.

-¿Pero por qué la eligió?

Me gustaba mucho la química, la matemática, la estadística, la física, que están muy relacionados a esto. Me entusiasmaba mucho entrar en el mundo industrial.

-¿Qué aptitudes hay que tener para ser ingeniera química?

En cualquier profesión, lo primero es la pasión; en este caso, por cursos como la física, las matemáticas. Debes tener la capacidad para comprenderlos. Te debe gustar mucho la investigación y tener muchas ganas de entender estos procesos de manufactura.

-¿Qué potencial tiene el Perú a nivel de investigación y desarrollo?

El panorama de instituciones universitarias donde las empresas privadas podrían apoyarse para hacer desarrollos, pruebas, ensayos no es tan grande.

-¿Hace falta que en los colegios se incentive más la investigación científica?

Sí. En otros países, en colegios y universidades, hay laboratorios muchísimo más equipados y con más tecnología e investigación. Cualquier inversión en desarrollo, tecnología e investigación nos hará crecer y mejorar en distintos rubros. Nunca será suficiente la inversión ni capacitación.

AUTOFICHA:

- “Mi nombre es Jenny Lorena Morales Castillo. Nací en Lima y tengo 48 años. Ingresé a los 16 años a San Marcos, a Ingeniería Química, una carrera que me gusta mucho y que me ha dado muchas satisfacciones. Pero no solo he sido científica, sino también he sido voleibolista”.

- “El deporte me enseñó la disciplina, el trabajo en equipo, el poder levantarse de una caída. Para los procesos de desarrollo e investigación no llegas muy fácil al objetivo e insistes en obtener resultados positivos. El vóley es parecido, pero no me miré profesionalmente en el vóley”.

- “En el grupo Lamosa soy gerente técnico Latam, que incluye a Colombia, Argentina, Perú y Chile. Siempre estamos en desarrollo e investigación y más adelante vendrán más sorpresas; siempre estamos tratando de estar a la vanguardia para contribuir a los temas mundiales”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Guido Bellido es el primer presidente del Consejo de Ministros de Pedro Castillo. Su defensa a Sendero Luminoso y sus comentarios machistas son su carta de presentación.

TE PUEDE INTERESAR