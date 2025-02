Jefa de Inmunizaciones del Minsa: "El país tiene la brecha grande de vacunación contra el VPH en varones"

Magdalena Quepuy, directora Ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), dio los alcances del plan de vacunación 2025 contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en niños, niñas y adolescentes de 9 hasta los 18 años. "(El cáncer de cuello uterino) Mata a las mujeres y si revisas el plan, la brecha en mujeres es 629,901; los varones son portadores y te repito: 'lo que tienes que destacar es que el país tiene la brecha grande en varones'", declaró Quepuy al ser consultada por los 2'763, 403 (niños, niñas y adolescentes) sin vacunas contra el VPH, causante del cancer cervical que anualmente mata a más de 2,500 mujeres en el Perú.

- Según el plan nacional de vacunación contra VPH 2025, se ha programado poner menos dosis que el año 2024, cuando debería ser al revés. ¿Qué tiene que decir sobre ello?

El plan nacional de vacunación de 2024 programó vacunar un poco más de 800 mil vacunas; para este año tenemos 918,585. No es menos que el año pasado, desde ahí tenemos una gran diferencia. Tenemos más presupuesto, tenemos 97 millones. Quiero explicarle que el país ha sido felicitado internacionalmente por dos logros: hemos incorporado a la población masculina desde 2023 y el desafío más importante de 2024 es que ampliamos la edad hasta 18 años... El plan de 2024 decía 800 mil y vacunamos cerca de millón 200 mil, y teníamos más de millón y medio de vacunas, nos sobró vacunas. No es que el Minsa no quiere vacunar, sino que la gente respecto a la vacunación tiene sus propias ideas, creencias, conceptos.

- Si el año pasado se aplicó un millón 200 mil vacunas contra VPH en menores de 9 a 18 años, ¿la idea no hubiera sido proyectar una mayor cantidad de vacunas para 2025 en lugar de apenas 918,585 dosis?

La Ley 31883 le da al Minsa la potestad de programar a la población no vacunada y enfocarse en el cierre de brechas. Dice la ley: en forma progresiva... por ejemplo, para este 2025 ingresan niños de 9 años, y deberíamos decir 'vacunamos al 100%', pero sucede que no y vacuno a 80 de un total de 100, me quedan 20; en 2025, vacuno a 5, me quedan 15; en 2026, vacuno 10, y así voy cerrando brechas, paulatinamente. En este momento, el país tiene las cohortes de 10 y 14 años totalmente cerradas.

- ¿Por qué de forma paulatina?

Porque es un tema de presupuesto. No es que tú agarres y digas 'vamos a programar 2 millones 200 vacunas' y de inmediato vamos a aplicarlas a todos. Primero, que la ley nos permite hacerlo y segundo, que es un tema presupuestal, no solo de compras de vacunas, sino también de brigadas de vacunación. Por ejemplo, para este año tenemos 97 millones de soles y nos alcanza para contratar a 379 brigadas que son distribuidas en todo el territorio... No es fácil entrar en educación y tampoco es fácil convencer al padre; sin embargo, esta vacuna goza de fama, las madres son asequibles, la gente ha entendido la percepción del riesgo, que es cáncer. La gente tiene más miedo al cáncer que al dengue.

- Precisamente, el avance de la vacunación por parte del Minsa es muy lento, tanto así, que la brecha actual de inmunización contra el VPH en menores de 10 a 14 años es de 2'763, 403 cuando el VPH es el principal causante del cáncer de cuello uterino, que mata a 2 mil 500 mujeres al año...

Mata a las mujeres y si revisas el plan, la brecha en mujeres es 629,901; los varones son portadores y te repito: 'Lo que tienes que destacar es que el país tiene la brecha grande en varones'.

- Pero es el varón el que contagia...

No podemos confundir las cosas. Tú pregunta en otro país y no tienen (vacunación en varones), pero nosotros hemos asumido desafios importantes, como el de solamente prevenir (el cáncer de cuello uterino) en las mujeres, que debería ser lo principal, porque quien sufre de cáncer de cuello uterino es la mujer.

- Pero quien contagia es el varón, la idea debe ser enfocar en los dos públicos objetivos...

La ley le permite al Minsa ser paulatino. A nosotros nos ayudaría más que los medios saquen cosas positivas para que la población lleve a vacunar a sus hijos, porque tenemos vacunas. Del 1 al 7 de febrero, estamos en una campaña para proteger contra todo tipo de cáncer, incluida la vacuancion. Sin embargo, tengo un avance diario de vacunación en regiones... lo poco que puedo hacer no es tanto. Nos hemos planteado una meta, pero no es que la gente corra a los establecimientos a vacunarse.

- Eso tiene otro enfoque, pues también es responsabilidad del Minsa incentivar la vacunación...

Nosotras motivamos y operamos a través de las direcciones regionales de salud

- Tampoco se le puede culpar a la gente por que no lleva a sus hijos e hijas a vacuna; si la gente no va, el Minsa tiene que ir...

Nosotros vamos, por eso tenemo personal donde encuentra población concentrada, lamentablemente todavía no inician las clases escolares, por eso no reportamos gran cantidad de vacunación, las clases van empezar el 17 de marzo... pareciera fácil encontrar niño a quien vacunar, pero es más fácil encontrar en un aula a 40 niños y convencer a 10, a que mi brigada de vacunación, a la que expongo a que la asalten, roben, caminen bajo el sol y encuentren en tres horas a un solo adolescente para vacunar. Lo hemos explicado en la Comisión de Salud del Congreso y no hemos tenido porblemas, y la ley nos faculta. Análisis paulatino, tiene que ver con tema de presupuesto. Queremos pedir a la población que lleve a sus niños, niñas y adolescentes a vacunarse.

