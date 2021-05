Si hay algo que llama poderosamente la atención o, mejor dicho, me impresiona, es la capacidad de Jean Falvy Bockos de convertirse en un caracolito valiente, en un diablito o en una niña adicta al celular. En su prolífica colección de ¿Te cuento un cuento? (Editorial Caja Negra) hay personajes imposibles de olvidar, conectados a nuestra realidad y que encajan perfecto en el día a día. Este ingeniero disfruta al máximo la experiencia de escribir cuentos para niños y contarlos, ante cámaras, en el parque (cuando no había pandemia) o en ferias (cuando la ‘nueva normalidad’ era realmente normal).

¿A usted su papá le contaba cuentos?

Sí, mi papá nos contaba los típicos cuentos antes de dormir o cuando iba en el auto se inventaba historias muy amenas. No eran tiempos de celular, en los que uno andaba pegado al teléfono.

¿Cómo se convirtió en un escritor de cuentos infantiles?

La pregunta es por qué fui ingeniero. Siempre me gustó escribir, desde chiquito escribía cuentos. Pero en esa época, hace 30 años, lo que los padres buscaban era que sus hijos llevaran carreras tradicionales y, como era bueno para las matemáticas y haciendo cosas con las manos, mi papá sugirió que estudiara Ingeniería y le hice caso. En esa época les hacíamos más caso a los padres. Cuando estaba terminando la carrera de Ingeniería, le sugerí a mi padre pasarme a Literatura, y me dijo que no. Así que terminé mi carrera de Ingeniería y me dediqué a eso. Finalmente, a esta edad, tengo 46 años, empecé a escribir. En realidad, hace dos años, a los 44. Ya con cierta estabilidad me entregué a esta vocación que tengo desde siempre.

Ya van cuatro libros de ¿Te cuento un cuento?

Tengo cuatro libros gracias a Caja Negra y uno está en camino: ¿Te cuento un cuento? - De superhéroes de verdad. El plan empezó con cinco, llegaron más historias y la idea es llegar hasta 10, y de ahí explorar otros públicos.

Parte de la colección de ¿Te cuento un cuento?

¿En qué se inspira?

En cosas que veo en la vida. Muchas cosas de mi hijo, de sus amigos. Mi hijo inspiró lo de la niña con el celular. La de Rafaela, quien les tiene miedo a los monstruos, nació de un amiguito de él que le hacía prender la luz a su mamá porque le daba miedo. A veces me pregunto cómo llegan las historias porque es raro el proceso y a veces ni me acuerdo. Opté por organizarlo por temas. Empecé por animales porque el primer cuento que me pidió mi hijo fue de una ballena. De ahí me pidió un cuento con un dinosaurio y así seguí.

¿Cuando escribe los cuentos se imagina gráficamente a los personajes?

Es un proceso bien interesante y claro, uno escribe y cuando lo escribe, uno piensa en las imágenes que yo creo que van a ir, pero no entro al detalle. A veces mi descripción es bien escueta, pero ya cuando entras con la ilustradora (Jessica Tsoi), es algo bien lindo porque de pronto lo que tú viste, hasta de manera borrosa, se plasma y es como ver nacer un hijo. Se hace realidad.

¿Por qué contar cuentos es bueno tanto para grandes como para chicos?

Contar cuentos a niños es una experiencia bella. Hay beneficios para el niño y para el adulto. La lectura te da vocabulario, te genera empatía y empiezas a conocer sobre personajes diversos. Para el adulto es un punto de encuentro muy lindo con el niño. Hoy a los adultos se nos hace difícil encontrarnos con los niños porque ya no tenemos esa capacidad de tirarnos al suelo y jugar con muñequitos e imaginar que hablan.

El mercado de literatura infantil sigue creciendo en tiempos de Netflix y videojuegos. ¿Cómo se explica esto?

La verdad es que yo también pensé eso. Me dije ‘los chicos ahora ven YouTube, Netflix, andan en videojuegos…’. Pero también estaba mi hijo, que siendo tecnológico, los disfrutaba. Cuando comencé a hacer cuentos, pensé que otros niños me iban a rechazar, pero les fascina y se quedan pegados.

¿Se ha preguntado de dónde nació esta facilidad para contar cuentos?

Creo que eso lo he heredado de mi papá. Era bien elocuente.

Uno de chico o chica sueña con ser doctor, mujer policía, ingeniera, médico… ¿Se sueña con ser escritor?

Yo soñaba con ser astronauta. Nunca se me pasó por la mente ser un escritor. Ya de más adulto, en la universidad, vi que me gustaba.

¿Cómo estructura la trama de un cuento para niños?

Mis cuentos mantienen una estructura lineal, sin querer pongo algunos personajes interesantes, los coloco en un aprieto, hay un obstáculo que tienen que vencer y al final lo hacen. No trato de hacer historias complejas porque a esa edad los niños quieren seguir una historia lineal: personajes, problema y una conclusión que es feliz. No voy a hacer un final triste. Mi hijo menor me ayuda porque trato de usar personajes que a él le gustan y creo que a los niños en general le gustan: dinosaurios, ballenas, monstruos hasta cierto punto. Trato de contar cuentos pensando en los niños y también en que el padre la pase bien. Debe ser un cuento entretenido para ambos.

¿Qué cuento le hubiera gustado que le cuente su papá?

El Principito. Lo he leído y se lo he leído a mi hijo. Es un cuento bien bonito para contar.

¿Quién lee primero sus cuentos?

Mi esposa es mi jefa y mi todo, ella se llama Marcela. A veces ella me sugiere ‘este libro sácalo primero, este después’. Me orienta, me pone los pies en la tierra, me ordena. Pero es mi hijo menor, Adrián, el que lee primero los cuentos.

¿Qué es lo que más extraña de esos días sin pandemia?

Volver a hacer cuentacuentos presenciales. He hecho algunos cuentacuentos virtuales y no es lo mismo. Cuando tú cuentas un cuento, sobre todo si es tuyo, es lindo ver la reacción de las personas.

AUTOFICHA

“Soy ingeniero y escribo cuentos para niños. Tengo un espacio para escribir, pero no necesito silencio total, de hecho hay música de fondo. Espero que los niños imaginen lo que les cuento y que sean críticos. Cuando estoy nostálgico, no escribo nada para niños”.

de hecho hay música de fondo. Espero que los niños imaginen lo que les cuento y que sean críticos. Cuando estoy nostálgico, no escribo nada para niños”. “Los padres tenemos un rol. La escuela no se va a encargar totalmente de la educación de nuestros hijos. Por eso debemos encontrar espacios para conversar y conectar con ellos. El truco de un buen padre es que tu hijo te cuente cosas. Tengo tres hijos”.

“Llegamos a Perú21 con la idea de hacer conocidos nuestros cuentos y, a la vez, que los padres de familia los puedan ver junto con sus hijos. Queremos estimular la lectura con la editorial Caja Negra, y que vean que uno se puede entretener también con los libros, y aprender cosas”.

VIDEO SUGERIDO

Presidente Sagasti sobre caso de jeringas vacías: "Daremos sanción ejemplar"