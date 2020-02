El tema de Jean Deza se complica.

Con la emisión del ‘ampay’ en el cual aparece el jugador de Alianza Lima disfrutando de una noche de diversión junto a las modelos Shirley Arica y Olinda Castañeda, el programa ‘Magaly Tv La Firme’ difundió denuncias delicadas contra el futbolista.

Según mostró el segmento televisivo, Deza ha sido denunciado hasta por tres mujeres diferentes por haberlas agredido e insultado. Estas acusaciones fueron sustentadas por partes policiales expuestos por la periodista.

La primera denuncia por violencia familia la interpuso su aún esposa Kleydi Rossi Medina, quien en el año 2015 salió a los medios de comunicación para relatar lo que había sucedido: él la golpeó con patadas y puñetes en diferentes partes de su cuerpo, y además la amenazó con un cuchillo.

Posteriormente, Rossi Medina lo denunció hasta en dos oportunidades, una de ellas por golpearla en estado de gestación.

Después, una segunda mujer de nombre Hillary Ariazaga le exigió a Deza públicamente que reconociera a su hijo, mientras él aún mantenía una relación con su esposa.

Por último, su exconviviente Andrea Castillo, de 21 años, también lo denunció por violencia física y psicológica. Según ella, el futbolista aliancista la golpeó con puñetes y con una escoba.

“Yo fui a una reunión de unas amigas, y por demorarme una hora y media, me empezó a ahorcar, me pateó, me botó de la casa”, relató.

Jean Deza es captado en ‘juerga’ con Shirley Arica y Olinda Castañeda. (Video: ATV)