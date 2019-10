Fortunato Huashuayo, padre del joven Joseph Huashuayo, una de las dos víctimas mortales que fueron arrolladas por un vehículo en la avenida Javier Prado, pidió justicia en el proceso que se sigue contra la conductora Melisa González Gagliuffi.

Tras las declaraciones de González Gagliuffi en los medios, el padre de Joseph señaló en América Noticias que la versión de la investigada no es exacta. “No se ve a ningún auto que la provoque, el auto negro pasa de frente”, refutando que la conductora de la camioneta haya perdido el control por ser provocada por otro vehículo.

Además, Fortunato Huashuayo descartó que Melisa González hay intentado contactarlo, tal como declaró anteriormente. “En ningún momento ha estado en contacto, no tengo su número registrado, de repente me ha contactado en sus sueños. No tengo conocimiento, el abogado no me ha avisado”.

“Pedimos justicia a las autoridades competentes, este caso no puede quedar impune. Ha sido una muerte muy trágica, este dolor no se quitará, lo vamos a tener por toda la vida”, reclamó el familiar de una de las víctimas.

Pide pericias exactas

Sobre las investigaciones realizadas, Fortunato Huashuayo recalcó que, además de seguir el caso con un abogado, se determine la velocidad excesiva a la que conducía Gagliuffi cuando impactó a los tres jóvenes. “Iba a excesiva velocidad, no a menos de 60 km, iba a más de 90. He oído declaraciones que la Policía ya hizo esas investigaciones de calcular la velocidad, se nota claro en las cámaras que iba a excesiva velocidad y que hizo malas maniobras”, puntualizó.

Respecto al pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía, el padre de la víctima confía en las labores de la Fiscalía y Poder Judicial. #Esperamos que se haga justicia. Las declaraciones de Melisa no me convencieron para nada. Para el lunes espero que se les dé lo que corresponde a ley, seis meses de preventiva hasta que haya un veredicto real", enfatizó.