Tras ser acusado de violación sexual contra una joven de 23 años en un departamento en Miraflores, el actor cubano Javier Dulzaides permanece en la clandestinidad.

Sin embargo, América Noticias reveló una conversación que mantuvo el actor con la víctima a través de sus celulares.

En el diálogo, la víctima reclamó a Javier Dulazaides por lo sucedido y él le ofreció disculpas pero aseguró que era inocente. Además se comprometió a hablar con Piero (Gaitán) para aclarar el tema.

Esta conversación está en manos de las autoridades, quienes evaluarán su contenido. Por el momento, el Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Piero Gaitán , del cantante Rodolfo Gaitán Castro .

Mientras que Javier Dulzaides y Diego Matheo Tessalio Núñez Pérez tendrán comparecencia restringida tras ser acusados por el delito de violación sexual.

Esta es la conversación que mantienen los jóvenes:



Víctima : Qué mal Javier que hayas permitido todo esto. Yo no lo pensé de ti.



Javier Dulzaides: Pucha, perdóname, pero yo no hice nada. Hablaré con él.



Víctima: No, Javier, eso no se hace.



Javier Dulzaides: Lamento que haya pasado todo esto. Pero, yo no hice nada. Yo y Mateo hablaremos con él.