Jaqueline Rosales Ramírez (25), la inspectora de la ATU que fue arrollada por el conductor José Alberto Bermúdez Gonzales cuando trataba de huir con una combi de un operativo El Agustino, fue dada de alta de la clínica y reiteró su pedido a las autoridades para que capturen al chofer de nacionalidad venezolana.

En declaraciones al noticiero América Noticias, la joven de 25 años mencionó que se encuentra “frustrada” porque aún no puede caminar. “Me han mandado al reposo absoluto. Fastidiada por verme al espejo y no reconocerme Fastidiada porque no se hizo justicia”, dijo.

Rosales Ramírez contó que el día del hecho, el pasado 9 de enero, Alberto Bermúdez Gonzales (21) recibió el respaldo de los pasajeros con el fin de continuar con su viaje. Por ello, la fiscalizadora tuvo que hacerles frente ante el reclamo de los usuarios.

“No puede tocar un volante si no tiene licencia de conducir”, respondió a los pasajeros en aquella oportunidad tras corroborar que el conductor no tenía licencia, la combi no contaba con SOAT y registraba una multa que ascendía a S/ 163 mil.

“Todos los días salía suplicaba a Dios que pudiera regresar con vida a mi casa y dar un abrazo a mi hijo. Sé a lo que salgo cuando vamos a fiscalizar. Lamentablemente la gente cree que somos los malos de la película cuando no se dan cuenta que apoyan demasiado la informalidad”, agregó.

Respecto a que el chofer aseguró que no la vio al momento de darse a la fuga, la fiscalizadora dijo: “Todo el timón lo dobló para donde yo estaba. Es imposible que no me viera. Y le dije: ‘para, qué estás haciendo’”, expresó.

En otro momento, Jaqueline Rosales contó que en otra ocasión fue arrastrada por el chofer de un mototaxi durante su labor como fiscalizadora de la ATU. “Un mototaxi me arrastró una cuadra, atropellando a una señora”, agregó.

También relató que en otra oportunidad fue víctima de tocamientos indebidos. “Lo que me dijeron los efectivos fue ‘tú eres mujer’ por qué trabajas en esto. Y simplemente no me tomaron la denuncia”, afirmó.

Prisión preventiva

El pasado 13 de enero, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de El Agustino, a cargo del juez Piero Lázaro, dictó 7 meses de prisión preventiva contra José Alberto Bermúdez. Hasta el momento, la Policía Nacional continúa su búsqueda debido a que su paradero es desconocido.