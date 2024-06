Su muerte todavía es un misterio. Para la familia, Jaime Carmona -el cantante de cumbia que fue asesinado por sicarios mientras cantaba en vivo en un local de Independencia- no había comunicado de amenazas. Aunque se presume que fue ultimado por no querer pagar cupos, los hechos no están claro.

Mientras es velado en el local El Huaralino, se supo que el pasado 7 de mayo, el cantante sufrió un atentado por sujetos armados.

Según un reporte de Latina Noticias, ya en 2019, y cuando todavía era parte de la agrupación ‘Los Claveles de la Cumbia’, comenzó a recibir sus primeras llamadas extorsivas.

“Se han reunido los grupos del Cono Norte y han dicho por qué te has venido a tocar acá. No puedes tocar acá porque no has arreglado con nadie. El próximo serás tú si vuelvas a cantar”, le dijo una voz por teléfono. En aquella oportunidad, el cantante acudió a la comisaría a sentar una denuncia.

El artista de 32 años deja una niña en la orfandad. Según el reporte policial, en el lugar del ataque se hallaron siete casquillos y dos proyectiles de bala calibre 380. El cadáver presentaba heridas de bala en las extremidades superiores, tórax y en la cabeza.

Juan Carlos Fernández, administrador de El Huaralino, indicó que Carmona “estaba en su apogeo” y captando a más público. La orquesta ‘Los Taytas’ pasaba un gran momento, y quizás esa prosperidad lo puso en la mira del hampa.

“Atrás de él trabajaba mucha gente. Lo que entramos en este mundo generamos ingresos y sino está la cabeza, pues no hay más trabajo”, dijo a América Noticias, tras exigir a las autoridades un mayor control y seguridad para los diversos artistas que se presentan en los locales autorizados por el Ministerio del Interior (Mininter).

Según testigos, dos agresores entraron al establecimiento y dispararon sin piedad contra el artista, quien murió en una barra cebichera de Independencia debido a la gravedad de las heridas.

El cantante se hizo conocido por su participación en ‘La Voz Perú'. Desde entonces, tuvo una carrera exitosa.

Jaime Carmona, a quien llamaban ‘El Tayta’, tenía licencia para portar armas, pero no pudo repeler el ataque al estar en pleno show haciendo incluso una transmisión en vivo de su presentación.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Salud emocional: Las muchas caras que tiene la depresión