Rompió su silencio. Una semana después de que la Policía Nacional del Perú (PNP) lograra su rescate, la empresaria Jackeline Salazar recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dejar un mensaje en el que expresó su agradecimiento a las personas que le dedicaron una oración durante su cautiverio.

MIRA Dos de los detenidos por secuestro de empresaria ya habían sido capturados por PNP en el mes de febrero

En su cuenta, que ahora es privada, la mujer de negocios se disculpó por mantenerse en silencio, pues aseguró que aún no tiene las “fuerzas para hacer” ya que su secuestro fue “muy duro” para ella y su familia. Sin duda, fueron días terribles, fueron once días de cautiverio.

“No tengo palabras para agradecer sus oraciones, apoyo y ayuda. Disculpen si no respondo los mensajes, esto es muy duro para mí y mi familia. Escribo este mensaje porque no quería dejar de agradecer a cada uno por tanto apoyo”, escribió.

Y agregó: “Definitivamente soy tan bendecida por tener a tanta gente que estuvo pendiente y con sus oraciones. Dios me dio tanto ese milagro que día día se lo pedía. Discúlpeme si no respondo todavía los mensajes, es que aún no no tengo las fuerzas para hacerlo. Muchas gracias, los quiero”.

Su mensaje culmina con esta frase: “Rodéate de personas que luchan por ti en lugares donde tú no estás”.

La empresaria también ha colocado en privado su perfil de Facebook, el cual permanecía abierto al público, donde compartía fotos de sus rutinas de ejercicios, viajes y actividades en general.

DETRÁS DE ‘EL MONSTRUO’

Se estima que unas 15 personas están involucradas en el plagio, cuyo cerebro sería el llamado ‘Monstruo’, hoy prófugo de la justicia.

A la fecha, se encuentran detenidos Luis Chaupis, alias ‘Maldito Cheto’, Alfredo Tino, conocido como ‘Cejón’, y Bryan, apodado ‘Narizón’, Felícita Ortiz Ruiz, Jhonatan Manay Ortiz, Mireya Horna Pinazo y Maribel López Sánchez. También permanecen bajo arresto el tío político de la víctima Jesús Santos Victorio y el hijo de este, Jesús Abraham Victorio Vallejos.

El ministro del Interior Juan José Santiváñez comentó justamente este viernes que dos de los hampones detenidos ya habían sido capturados por la Policía, pero fueron liberados por el Poder Judicial.

LO QUE DIJO SU PAREJA

Ericksson Pozo, policía y pareja de la empresaria reveló ayer 30 de mayo que la familia y la víctima temen por la seguridad de la mujer de negocios.

A través del programa Amor y Fuego, Pozo se pronunció sobre el estado actual de Jackeline e hizo un llamado a las autoridades: “Después de esto siempre queda un trauma, ya que todo esto ha sido mediático y mucha gente que de repente está detrás de todo esto. De repente quiere hacer alguna otra maldad; entonces, mi pareja siempre se encuentra preocupada por ese tema, por la situación de su familia”.

Según contó, “aún todavía sigue el temor de alguna represalia”.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR