La empresaria Jackeline Salazar, que estuvo secuestrada 11 días, ya disfruta de su libertad y, aunque viene recuperándose del duro momento que vivió, ya pronto encontraría justicia.

En esa línea, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que el primo de la empresaria, Jesús Abraham Victorio, confesó que participó del secuestro.

Las investigaciones han descubierto que las llamadas extorsivas se realizaron de un celular que pertenece a la funeraria San Martín, que pertenece a Jesús Santos Victorio, tío de Jackeline.

Como se sabe, padre e hijo ya están detenidos, pero ambos han respondido distinto a las acusaciones de la Policía.

Mientras el tío alega inocencia y señala que al momento del secuestro estuvo de viaje, su hijo aceptó que fue parte del secuestro.

Según Domingo al Día, la Policía indica que el primo confesó que se encargó de dar la información de la joven empresaria a unos criminales y que utilizó el celular de la empresa de su padre.

Jesús Santos Victorio también es empresario y asegura que es inocente.





En tanto, familiares y amigos de Jesús Santos aseguran que es inocente. La esposa e hija del empresario señalaron que este estuvo de viaje cuando ocurrió el secuestro y que vino a Lima para ayudar en la búsqueda.

Sin embargo, cuando se les consultó sobre Jesús Abraham, evitaron dar comentarios a pedido de su abogado.

Jackeline Salazar junto a su pareja.





Empresaria reaparece

Rompió su silencio. Una semana después de que la Policía Nacional del Perú (PNP) lograra su rescate, la empresaria Jackeline Salazar recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dejar un mensaje en el que expresó su agradecimiento a las personas que le dedicaron una oración durante su cautiverio.

En su cuenta, que ahora es privada, la mujer de negocios se disculpó por mantenerse en silencio, pues aseguró que aún no tiene las “fuerzas para hacer” ya que su secuestro fue “muy duro” para ella y su familia. Sin duda, fueron días terribles, fueron once días de cautiverio.

“No tengo palabras para agradecer sus oraciones, apoyo y ayuda. Disculpen si no respondo los mensajes, esto es muy duro para mí y mi familia. Escribo este mensaje porque no quería dejar de agradecer a cada uno por tanto apoyo”, escribió.

Y agregó: “Definitivamente soy tan bendecida por tener a tanta gente que estuvo pendiente y con sus oraciones. Dios me dio tanto ese milagro que día día se lo pedía. Discúlpeme si no respondo todavía los mensajes, es que aún no no tengo las fuerzas para hacerlo. Muchas gracias, los quiero”.

Mensaje de Jackeline Salazar en redes sociales

