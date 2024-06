Sufrió y hasta hoy no se recupera. Jackeline Salazar, la empresaria que permaneció secuestrada durante 11 días por una banda de hampones, detalló todo lo vivido en la casa de Carabayllo, donde sus captores la golpearon, cortaron, insultaron, tomaron fotos y grabaron videos. Vivió un verdadero infierno.

Tal y como se especuló, la mujer de 32 años sí sufrió el corte en uno de sus dedos. Su testimonio, revelado por América Noticias, es escalofriante: “Me metía cachetadas en la cara con su mano, golpes en la cabeza... estaba muy asustada, me sentía presionada, temerosa, tenía nervios, quería llorar, lloraba y no tenía lágrimas”. Eso no fue lo peor: “Me metió al baño y me comenzó a cortar el dedo y en la primera cortada dijo: ‘que no salía sangre y tenía que cortarme más’... Luego, me cortó por la frente y el cuero cabelludo. Comenzaba a tomarme fotos y me grababa videos”.

De acuerdo al testimonio brindado a la Policía Nacional, fue Bryan Yomona el encargado de vigilarla y de grabar los videos que enviaba a su familia durante las negociaciones para exigir el pago de 2 millones de soles. Este desalmado hampón fue el que le hizo cortes en el cuerpo para intimidar a los Salazar.

El fatídico 13 de mayo, la empresaria contó que fue interceptada en la Panamericana Norte, a la altura de Los Olivos, por una minivan y una moto, que ya la habían seguido desde que salió del gimnasio de su propiedad.

Al ser interceptada, Salazar pensó que querían robarle su auto. Pero los tres delincuentes que bajaron del vehículo con chalecos de la Policía Nacional del Perú la sacaron brutalmente y la subieron a un carro. La pesadilla había comenzado.

Tras ser plagiada, la amarraron de pies y manos, la echaron en el piso del vehículo y le pusieron un trapo en la boca. Según el testimonio recogido por América Noticias, durante el paso por su bache, se golpeó fuerte la cabeza, lo que la hizo no recordar muchos detalles de ese momento.

En el cautiverio, la mujer fue obligada -con gritos y golpes- a grabar audios y videos para mandar a su padre.

El día de su rescate, uno de los hampones le dijo que ya la iban a entregar a su familia, pero le ajustaron más las manos. Su esperanza se estaba desvaneciendo cuando llegó la Policía y la liberó.

SE BUSCA AL RESTO DE LA BANDA

Primo de víctima reconoció participación en secuestro. (Foto: GEC).

Jesús Abraham Victorio Vallejos (24), primo político de la empresaria Jackeline Salazar, confesó a los agentes de la Dirincri que participó en el secuestro de la dueña de gimnasios. Es uno de los 9 detenidos por este caso. Se estima que 15 delincuentes participaron.

“El hijo aceptó que fue él quien proporcionó la información para seleccionar a la víctima”, declaró el general PNP Marco Conde, director de la Dirincri.

Jesús Victorio utilizó el teléfono de la funeraria San Martín S.R.L. —propiedad de su progenitor, Jesús Santos Victorio Acuña (56), también detenido como parte de las investigaciones— para enviar mensajes extorsivos a Jorge Salazar, padre de Jackeline.

“Este detenido (Jesús Abraham) ha recabado la información, la ha propuesto para que sea blanco objetivo y es así que conciertan con esta banda”, añadió el coronel Jorge Carpio, jefe de la División de Secuestros y Extorsiones.

