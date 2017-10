El psicólogo Iván Molina se encuentra en el ojo de la tormenta luego de conocerse que habría sido acusado de haber tocado indebidamente a menores de edad.

Su nombre salió a la luz luego de que la presidenta de la Comisión de la Mujer, la fujimorista Maritza García, lo citara como parte de sus polémicas declaraciones sobre los feminicidios.

En declaraciones a Perú21, el decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú, Belisario Zanabria, aseguró que "está a la espera" de la documentación necesaria para corroborar si Iván Molina cometió el supuesto abuso sexual contra niñas.

"Estoy en la espera que me llegue todo lo necesario. Me he comunicado con el decano del Colegio de Psicólogos de Piura a fin de que me haga llegar los documentos y también que sean reenviados al Consejo Directivo Regional de Lima que tiene a cargo el Tribunal de Honor", añadió.

Zanabria indicó que será el Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos de Lima el que decidirá si se separa o no a Molina.

"El tribunal debe proceder a la investigación completa de todo lo sucedido y de ser así, ellos generan una sanción y eso llama expulsión. Luego, el pronunciamiento se traslada al decanato y emitimos una resolución si hay evidencia y pruebas fehacientes", explicó.

Además, el decano afirmó a Perú21 que se sabe que "hay una denuncia formal por el Ministerio Público y el Poder Judicial lo llegó a sancionar (a Molina). Pero gracias a una acción de amparo, él vuelve a trabajar".

¿Cómo un psicólogo puede colegiarse?

Belisario Zanabria explicó también cómo un profesional de su gremio logra la colegiatura.

"Antes de colegiarse tiene que tener muchos documentos, entre ellos, antecedentes judiciales. Sí se toma en cuenta, pero tenemos un código ético que debe respetarse. Este código se le da a manera de capacitación antes del proceso de la colegiatura", refirió.

El decano hizo hincapié en deslindarse de cualquier tipo de declaraciones relacionadas sobre la violencia contra la mujer y anunció que "nosotros los psicólogos debemos ser un ejemplo de personas" y que "venimos realizando campañas nacionales que abordan temas como la violencia de género".