Cuando uno piensa en la madre peruana, piensa en una madre multifacética. Que hace sacrificios para conseguir el bienestar de sus hijos y hasta hace de mil oficios. Podríamos hablar de la garra, la lucha constante y el corazón abierto. Podríamos hablar de Irene Chávez, presidenta de las Ollas Comunes desde hace dos años. Ella nos abrió las puertas de su vida y esto nos contó.

Irene Chávez la presidenta de Las Ollas Comunes Hace unas semanas Irene Chávez reclamo frente al presidente Pedro Castillo: “Los políticos vienen con un poco de comida y nos someten para llevarnos a su marchas”.

Irene trabajó desde los doce años, empezó desde muy pequeña en el mundo de la confección en el emporio comercial de Gamarra. Nunca tuvo una profesión, aunque soñaba con tener una. Para ella una meta pendiente era ser doctora. Y, aunque no pudo cumplirlo, la vocación de servicio siempre la acompañó. Fue nombrada presidenta de las Ollas Comunes desde que se inició la pandemia del Covid-19 y la billetera apretaba. Desde allí no ha parado y a sus 63 años, cuenta con orgullo que sus 4 hijos son profesionales. Enviudó en dos ocasiones. Y aun así continuó ayudando a las madres solteras a construir algo propio. Hace un mes fue ella misma que con coraje y determinación le dijo al presidente Pedro Castillo, en Palacio de Gobierno, que las madres de las Ollas Comunes no recibirían limosnas.

¿Desde cuándo dirige las Ollas Comunes?

Inicié como dirigente en las ollas comunes en la pandemia. Antes de eso sólo era una vecina más que veía a las madres en las labores de costura y repostería. Eso es lo que queríamos impulsar con el resto de las mamitas de Jicamarca para que puedan ganar su dinero. Cuando llegó la pandemia y se encrudeció la crisis económica, nuestra labor se hizo profunda; era una pelea diaria contra el hambre, contra la desnutrición. Y, para tratar de cobijar o ayudar a todas las personas que estaban sufriendo necesidades, teníamos que armar una directiva nacional para poder apoyar a todas las madres de todos los distritos, en las provincias y en todo el Perú.

¿Es muy difícil dirigir una olla común?, ¿Qué obstáculos ha tenido que pasar?

Muchos, pero las madres nos las ingeniamos. La labor que hacemos es la siguiente: nos dividimos en grupos. Hay mamitas que empiezan desde las 5 de la mañana para juntar la leña y cocinar. Luego hay otro grupo que se encarga de juntar los alimentos puede carne o lo que haya en realidad. Otro grupo recoge las verduras de los mercados de Santa Anita, de Aviación, etc. ¿Lo compran o se los donan?

Obviamente, una parte es donación y otra parte es lo que los propios comerciantes han descartado, pero dentro del descarte hay mucho alimento recuperable que puede ser usado. Muchas de las mamitas que cocinan usan todo ese material que han podido reunir y lo convierten en el almuerzo de la población.

¿El almuerzo es gratis o tiene un costo?

Iniciamos dando almuerzos gratis. Pero esta situación cambió porque los donantes no donan todos los días sino cada cierto tiempo. Y cuando no había donación todos nos las arreglábamos para dar una cuota. Los que podían daban un poquito más. Sin embargo, todo se acababa rápido; el combustible, el agua, los víveres. No había forma de continuar y tuvimos que solicitar apoyo. ¿A dónde acudían?

En algún momento pertenecí al grupo de pequeños empresarios en Gamarra y conservaba esas amistades. Entonces, ellos me apoyaban donando víveres. El gobernador de Lima Región también en su momento me apoyó en la zona de Huarochirí. Con eso hemos tratado de sostenernos, pero en algún momento ya no se podía y tuvimos que empezar a cobrar el menú a 3 soles.

¿Ese precio aún se conserva?

Sí pero ya no podemos subir más el precio, debido al alza de los productos. No se puede subir más, sino la gente padece.

¿Cómo han hecho con el alza de precios?

Las manos de las mamitas son bien milagrosas. La mayoría de las personas no hacen menestras porque no tienen carne en la mesa, pero ellas sí lo hacen y lograban hacer alcanzar para todos.

Hace un mes usted le dijo al presidente Castillo que las ollas comunes no reciben limosnas. ¿Cómo fue?

Eso fue lo que dije realmente porque nosotros no queremos limosnas, porque todas las madres que estamos trabajando en la olla nacional, queremos insertar a las madres que no tienen recursos en la economía. No queremos que las madres sean una carga social, no queremos que las madres se conviertan en mendigas, que estén estirando la mano. Lo que nosotros queremos es que las madres ganen su dinero y lo empleen en un negocio. Queremos que nos den las capacidades para eso. Ya tenemos una primera promoción de madres que están aprendiendo a gestionar su titulación, por ejemplo. En Huarochirí tenemos 400 madres que han sido capacitadas en la cría de aves.

¿Qué la motivó a decirle eso al presidente? ¿por qué se lo dijo?

Algunas personas pensarán que queremos asistencialismo. Soy consciente de que el asistencialismo en otros países, los han llevado a la banca rota. Nosotros no queremos eso. Lo que queremos es que las madres tengan una fortaleza sean ayudadas. Porque en muchos lugares no tienen agua, no tienen luz, no tienen electrificación.

Reclaman la presencia del Estado El Estado nos ha desatendido porque no conoce nuestra realidad. No nos han visualizado. No miramos más allá. Un ejemplo, yo fui a Jicamarca para descansar porque ya me había jubilado, mis hijos me dan una mensualidad. Pero cuando veo las necesidades de las familias a mi alrededor, de los niños, de los jóvenes con toda la cara llena de manchas blancas por la anemia; no puedes ser indiferente. Yo ya logré que mis hijos sean profesionales, yo vivía feliz de mi vida. Pero, ocurre que hay mamitas que no tienen la oportunidad y están sometidas por un hombre violento, machista. Quizá no lo hablamos, pero eso lo sabemos.

Una mujer que gana su dinero no permite que nadie le grite, no permite que nadie la manipule, no permite humillaciones. Entonces ahí está el secreto. Darle a una madre las herramientas para que trabaje es devolverle la dignidad.

¿Antes de conocer a las mamitas de las ollas comunes a qué se dedicaba?

Confeccionaba ropa de niños. Siempre confeccioné desde mis 12 años. ¿Por qué la confección? No tenía la menor idea de qué era la confección, pero la necesidad de tener una ropa bonita abrió mi curiosidad. Éramos una familia de clase media, hasta que mi papá se le rompió una válvula del corazón y ya no pudo trabajar. Todo lo que teníamos se fue acabando lentamente. Nos tocó pensar en solventar nuestros propios estudios junto a mis hermanos. Pero yo era pequeña, miraba la ropa de mis amigas y yo también quería tener esa ropa. Hasta que me las ingenié, sin haber estudiado costura la ropa que usaban mis amigas, yo las hacía más bonita para mí. Luego, las mamitas de mis amigas venían y me decían cose para mi hija, yo te pago. Así empecé mi negocio.

¿Cuántos hijos tiene?

Tengo cuatro hijos y enviudé dos veces. No hubo impedimento para que mis cuatro hijos sean profesionales, eso lo puedo decir con orgullo. Uno es ingeniero pesquero, el otro abogado, mi otra hija química y el último es empresario. Tengo mucha bendición de Dios; mis hijos son mi orgullo, ellos son mi alegría.

¿Qué les diría a todas las mamitas del Perú en estos tiempos difíciles?

Muchas de las mamitas se sienten muy dolidas por no poder lograr lo que sus hijos les piden. Cuando no hay para comer, para que estudien se siente un dolor enorme. Por eso quiero ayudarles a que cumplan con sus sueños. Si yo pude, ellas pueden. El día en que cierre mis ojos me diré; no hubo nada que no haya hecho. El mensaje es que no permitamos que nuestros hijos tengan una vida dura como nosotros. Y, mi mensaje para el presidente es que muchas madres lo veían con esperanza de cambio, porque se decía que él era pobre y sabía lo que se siente la pobreza. Eso es lo que hemos estado esperando desde hace 10 meses. En algo debió cambiar, pero no. Hasta ahora esperamos ese cambio.

