Unos sujetos atacaron en plena vía pública a un hombre discapacitado, a quien confundieron con un presunto delincuente, en la ciudad de Iquitos . La agresión fue registrada por una cámara de seguridad de la zona.

Como se muestra en la grabación, un hombre de polo rojo inicia el ataque contra Tomás Rengifo, quien intenta apoyarse en sus muletas. Sin embargo, otro sujeto le ataca.

Una vez en el piso, Tomás Rengifo intenta defenderse con sus muletas, pero recibe varios correazos en el rostro.

Otras dos personas que se percataron del brutal ataque intentaron ayudar a Rengifo, pero poco pudieron hacer. Los insultos y golpes continuaron por varios minutos, hasta que un grupo de vecinos salió en defensa del hombre discapacitado.

“Ayer salía de una fiesta y me confundieron diciendo que soy un asaltante. Vine, estuve cerca de mi casa y de la nada me golpearon”, dijo Rengifo.

Según la víctima, los sujetos pensaron que era un delincuente y no se percataron de su problema físico.

“Dicen que no se dieron cuenta que era discapacitado. Primero me golpean y después me dicen “ah, recién me doy cuenta”. Me rompieron la cara”, detalló Rengifo, quien ya realizó la denuncia, pero los hombres aún no han sido identificados.