La Policía Nacional del Perú (PNP) alertó de la nueva modalidad de estafa ‘trading’, en la que falsos brokers (intermediarios financieros) captan a sus víctimas y las instan a invertir por internet en la bolsa de valores y criptomonedas. A la fecha, 16 personas han sido víctimas e incluso una perdió 216 mil dólares en menos de dos semanas.

“Nos encontramos bajo la modalidad de estafa conocida como trading, (...) que significa comerciando, en otras palabras, comprando y vendiendo activos financieros en los mercados de la bolsa de valores”, detalló el Crnel. PNP Luis Huamán, jefe de la división de estafas de la Dirincri, a Punto Final.

Una de las víctimas de esta modalidad de estafa -quien permanece en el anonimato- contó su experiencia. “Ingreso a internet en búsqueda de alguna alternativa que me ayude a hacer inversiones y logro encontrar una página de Global Trade ATF. Me pedían solamente mi correo electrónico, nombre y número de teléfono para que se contacten conmigo”, detalló.

Un día después de registrarse, un supuesto brocker de Global Trade ATF se comunicó con la mujer y se presentó como su asesor. Le dijo que le enseñaría cómo invertir en criptomonedas.

“El brocker estaba a cargo de entrenarme y se llamaba Andrés. No sabía nada de cómo invertir en la bolsa y este señor me indicó que se encargaría de enseñarme. ‘Yo te sugiero que si tienes unos 5 mil dólares podamos empezar con eso y yo te empiezo a enseñar cómo trabajarlos’. Él me dijo que la idea era invertir en criptomonedas. ‘Ha pasado una hora y haz ganado en este (tiempo) 200 dólares. Yo te voy a avisar cuando ingresas y sacas tu dinero’”, señaló.

Desde febrero, cada vez que ella quería retirar el dinero de la plataforma le decían que no era posible porque estaba invertido en acciones o tenía que pagar una fuerte suma de penalidad.

“No me dejaban (retirar el dinero). ‘Deja el dinero ahí que todavía tiene que ganar’. El área contable me decía que mi dinero estaba en riesgo. Estábamos desesperados. Hemos perdido 216 mil dólares en 12 días”, sostuvo.

El Crnel. PNP Luis Huamán detalló que actualmente se han encontrado alrededor de 13 páginas falsas. Además de Global Trade ATF, otras similares en proceso de investigación son Invest Market, Apolo Trade, Bitsu2 Inversion SAC, Meta Trader 4 Trading en Forex, 2 Invest, Trade Principal, Trade G.F., Oro Trade y Tradeview.

