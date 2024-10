"Pensé que era un enemigo": Integrante de banda criminal admite asesinato de policía en Barrios Altos

Steven Loayza Vera (26), alias ‘Steven’, miembro de la organización criminal ‘Los Temerarios de la Pista’, confesó ser el autor del asesinato del suboficial Renzo López Reyes (30), ocurrido el pasado 16 de octubre en Barrios Altos.

En su declaración ante las autoridades, ‘Steven’ reveló que le disparó al agente creyendo que se trataba de un enemigo de una banda rival, según información de Trome

“Yo le disparé, pero le disparé por susto, porque pensé que me iba a matar, pensé que era un enemigo (de una banda rival)”, señaló.

El crimen tuvo lugar en el cruce de los jirones Manuel Pardo y Huamalíes, en el corazón de Barrios Altos, al mediodía del 16 de octubre.

‘Steven’ explicó que esperaba a un comprador de marihuana en el lugar cuando notó la presencia sospechosa de una motocicleta. "Vi una moto que estaba parada y el chofer me estaba mirando", relató.

Loayza detalló el momento en que confrontó al suboficial López. "Me acerqué a él, le pregunté: ‘¿quién eres tú, por qué me estás mirando?’. Él no me decía nada," recordó.

Según Loayza, todo terminó cuando el oficial intentó sacar su arma. "Vi que sacó una pistola, en mi morral también cargaba una pistola y le disparé," confesó.

