Ante el incremento de casos de niños quemados que alcanza aproximadamente el 30% durante la pandemia por la covid-19, el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja se sumó a una campaña internacional que busca prevenir las quemaduras en los hogares peruanos.

Países como Estados Unidos, Nicaragua, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Panamá, Costa Rica Colombia y Perú participan de esta campaña digital impulsada por la ONG Médicos por la Paz mediante una canción que es promovida en Latinoamérica con mensajes para los padres de familia sobre la prevención de quemaduras.

Las quemaduras son la tercera causa de muerte traumática en niños menores de 5 años y la mayoría de estas lesiones ocurren en el hogar. Con el confinamiento obligado de los niños debido a la covid-19, las quemaduras han aumentado en Perú y países de Latinoamérica, por ello se creó esta canción y junto al INSN-SB se promocionará en nuestro país para evitar los incidentes por quemaduras en este tiempo de pandemia.

El jefe del Eje Quemados, César Medrano Sedano, dijo que la gestión de la Directora General, Dra. Zulema Tomas trabaja desde el 2014 una ardua lucha de prevención para reducir las estadísticas de niños quemados por diversos agentes como líquidos calientes, fuego a causa de explosiones y/o fuga de gas, electricidad y pirotécnicos.

En lo que va del año 2021, el INSN San Borja recibió aproximadamente 40 casos de niños con quemaduras graves, de los cuales más del 70% son menores entre 1 y 5 años. Las quemaduras por líquido caliente vienen ocurriendo en el 65% de los casos, seguido de fuego, que durante la pandemia se incrementó de 15% a 30% de los casos, debido a que los menores permanecen en sus casas.

El INSN San Borja es el único centro pediátrico que cuenta con una unidad integral de atención para el paciente gran quemado y que contempla: Unidad de Cuidados Intensivos, Hospitalización, Área de Rehabilitación, Banco de Piel, Taller de Mallas y Terapia Psicológica.

Cada año, un promedio de 200 niños llegan a la Institución con quemaduras graves que ameritan hospitalización, tiempo durante el cual reciben atención multidisciplinaria especializada. El proceso de recuperación de un paciente quemado es largo y costoso.

Las recomendaciones para los padres son: No dejar ollas ni recipientes con líquidos calientes a enfriar en el piso, no dejar al alcance de los niños líquidos inflamables como alcohol, fósforos o encendedores, no dejar velas prendidas y no dejar a los niños solos en casa.

