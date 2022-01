En lo que va del año 2022, un total de 40 niños con quemaduras graves de las diversas regiones del país, ingresaron por Emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja , cifra que se incrementó en 38% en relación al 2021 que atendió a 29 menores en este mismo periodo.

La madrugada de ayer ingresó el menor de iniciales J.L.C., de un año y 4 meses, procedente de Puerto Maldonado, debido a las graves quemaduras que sufrió luego de que una olla con líquido caliente le cayó sobre las diversas partes de su cuerpo.

Miguel Pérez Pino, coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Quemados, dijo que el menor se encuentra en dicha área al presentar quemaduras de 2do. y 3er. grado en el 21% de su cuerpo (tórax, cuello y miembro superior izquierdo). Fue sometido a curaciones y en las próximas horas ingresará a cirugía para autoinjerto de piel.

“Se orientó para que se mantengan el volumen de hidratación adecuado, manejo con antibiótico, soporte nutricional y metabólico, todo esto ha contribuido para estabilizar al menor hasta su traslado a Lima”, precisó.

Explicó que para mantener la condición estable del menor fue clave el manejo vía Teleconsulta de los especialistas del INSN San Borja con los médicos del Hospital Santa Rosa ya que tratar un shock por quemadura de manera rápida y adecuada evita complicaciones inmediatas en el paciente a corto y mediano plazo.

Este soporte inicial ha contribuido a que diversas áreas de las quemaduras en el cuerpo del menor no se profundicen y comiencen a regenerarse sin necesidad de operaciones. La evolución del niño es buena. Mientras tanto, su madre, Yaqueline Cabeza Rojas, permanece en el albergue del INSN SB, donde recibe alimentación y soporte emocional.

Asimismo, hizo un llamado a los padres para que redoblen la vigilancia de sus hijos en casa, especialmente a los menores, entre 1 y 5 años, ya que de los 40 casos de niños quemados reportados en este año, el 65% se producen por accidentes con líquido caliente, el 33% por fuego directo y un 2% por electricidad. La mayoría de niños atendidos provienen de Lima, Piura, Ancash, Junín, Apurímac, Huánuco y Huancavelica.

Pidió a los padres o cuidadores evitar dejar las ollas con líquido caliente en el piso, no dejar ingresar a los niños a la cocina, verificar que no haya fugas de gas, no dejar la vela encendida y colocar protectores en los enchufes.

El INSN San Borja, es un centro pediátrico especializado que brinda atención multidisciplinaria a niños con graves quemaduras. Al año recibe entre 300 y 400 casos, motivo por el cual trabaja en campañas de prevención para evitar estos desenlaces que no solo afectan la salud del menor, sino de todo su entorno.

VIDEO RECOMENDADO

El Perú tiene más de mil trajes típicos pero el Presidente Pedro Castillo prefiere usar un traje venezolano.