En La Molina, los principales problemas que preocupan a los vecinos son la congestión vehicular y la seguridad ciudadana. Luis Iberico, candidato de APP a La Molina, nos cuenta su plan.

¿Qué alternativas habrá en vista del conflicto del peaje en la Separadora Industrial?

La Separadora Industrial no solo es un peaje sin sentido, sino una violación a nuestros derechos constitucionales al libre tránsito por todo el territorio nacional, porque, cuando te están imponiendo un peaje, te impiden tu libre tránsito. Te chantajean: “Pagas o no entras”, eso es inaceptable. Podemos diferenciarnos en los métodos, pero creo que estamos luchando por el libre acceso, por una vía alterna para el tránsito de los ciudadanos. Me parece que es la ruta que el municipio abrió y que luego cerró. Es una necesidad; si hay que corregir, lo hacemos, pero La Molina debe tener una vía alterna y gratuita para poder entrar al distrito.

¿Y qué hará con el tráfico que se genera en el óvalo Lima?

Todo el tránsito de La Molina desemboca ahí. Si vas por Javier Prado o por el cerro Centinela, vas a desembocar por el mismo óvalo, y a partir de ahí la Javier Prado sigue siendo la misma. Por eso la ruta de la Separadora Industrial sería una ruta alternativa porque ya no sales al óvalo sino a otras opciones: El Aire, Canadá. Si vamos a hacer una ruta alterna, puede ser subterránea o aérea, hay que ver que no se afecte el tema ecológico, hay que aminorar el impacto ambiental.

¿Qué plantea en materia de seguridad ciudadana?

En un distrito con tantos recursos se ha licuado el dinero, no hay serenos, no hay policías y no están haciendo lo que tienen que hacer. Mi meta es restaurar la seguridad. Primero, mejorar las cámaras, tenemos un centro de monitoreo arcaico; si no le agregas la inteligencia artificial, de poco o nada servirá. Vamos a implementar la inteligencia artificial para los lugares más picantes, con fibra óptica 5G. Un primer estudio dice que, aplicando S/15 millones, puedes abarcar las zonas más peligrosas.

MIRA LA ENTREVISTA A LUIS IBERICO EN PERÚ21TV:

VIDEO RECOMENDADO: