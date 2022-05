Los escolares se han convertido en el nuevo blanco de inescrupulosos delincuentes que operan en diversos distritos de Lima. Los padres de familia viven angustiados de cómo regresarán sus hijos tras salir del colegio, luego de que retornaran a clases presenciales.

En San Martín de Porres, dos escolares fueron asaltadas en pleno día. Según un video difundido por América Noticias, las menores de edad fueron perseguidas por las calles San Francisco de Caerán. Ellas se encontraban caminando tranquilamente cuando un delincuente se les acercó e incluso lanzó al piso a una de ellas.

El delincuente no tuvo reparos en agredir a la escolar para llevarse su mochila. En la zona donde ellas fueron víctimas de la delincuencia hay varios colegios, pero la presencia policial brilla por su ausenscia.

Un similar hecho se reportó en Surco, cuando un niño se encontraba con su madre en un minimarket y apareció un delincuente que con arma en mano los amenazó y se llevó todas las ganancias del día. Según la madre, el pequeño ha quedado tan impactado que se quiere mudar de la zona.

En San Juan de Lurigancho, otro niño fue testigo de un acto delictivo. Él caminaba junto a dos mujeres cuando un delincuente apareció y con un arma se acercó a una de ella para llevarse todas sus pertenencias. La otra que se quedó con el niño y lograron librarse del asalto.

“Dejamos a nuestros hijos y no sabemos cómo van a regresar”, dijo una angustiada vecina que no sabe cómo podrán tener tranquilidad si las autoridades no toman cartas en el asunto.

