Tiene apenas ocho años y sus pequeños ojos oscuros ya reflejan terror. Él vivió segundos de una feroz violencia que quizá nunca pueda olvidar. Unos hombres armados subieron al bus en el que regresaba a casa junto con su madre y dispararon una y otra vez. Él vio caer herido a un hombre –un valeroso policía– que lo único que buscaba era protegerlos.

Este es el terrible episodio que vivió uno de los ocho niños que la noche del miércoles –junto con otros 46 adultos– viajaban en un microbús de la empresa Etusa en Chorrillos. Algunos de los pequeños solo atinaron a abrazar fuerte a sus madres, otros se protegieron detrás de ellas. Gritaron y lloraron, se escondieron debajo de los asientos.

Así como ellos, un turista chileno fue encañonado por unos delincuentes en San Isidro, un taxista fue baleado a plena luz del día en La Molina y dos jóvenes fueron asesinados a balazos en San Juan de Miraflores. Todo esto en menos de 24 horas (ver recuadro).

Esta es la grave inseguridad que vive Lima y que deja huellas. Así lo señaló el sociólogo y consultor de desarrollo en política criminal Carlos Chávez, quien dijo que “ser testigo o víctima de un acto de violencia, ya sea un asalto a mano armada o de un asesinato, va a tener un impacto psicológico fuerte. Si ese testigo es un niño, con más razón. Va a necesitar ayuda psicológica para devolverle la estabilidad mental y emocional”.

Respecto al accionar del hampa, refirió que “hay más violencia, sí, porque hay armas de fuego que van dando vuelta en el mercado informal. Los delincuentes acceden más fácil –que hace 20 años– a las armas. A ello se suman las modalidades delictivas copiadas y traídas del extranjero”.

“En el Perú hay micro-robos. A estos asaltantes no les importa si hay niños, ancianos, ni si hay cámaras. No valoran la vida. Matan por un celular, por un reloj”, refirió.

inseguridad se desborda

Para el exviceministro del Interior Ricardo Valdés, “en Lima hay un proceso de inseguridad severamente fuerte. Miraflores está dejando de ser una zona segura, no se está investigando la presencia de armas ilegales”, manifestó.

Valdés señaló que el origen de la inseguridad ciudadana “es porque no existe una verdadera vocación política para solucionar el problema. No hay un verdadero interés. No le toman importancia”.

Precisó que no hay un plan de prevención en la lucha contra este grave problema. “Si hubiera un plan de prevención, habría patrullaje y no estaríamos frente a este problema. Hay patrulleros estacionados. Hay un abandono de la seguridad”.

Enfatizó que “está faltando voluntad política del presidente Martín Vizcarra. A nivel de la Policía, falta una política de prevención en la distribución correcta de los patrulleros y de los agentes en las calles, un esquema centralizado de comando”.

Al respecto, también se pronunció el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú y alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra. “Estamos preocupados porque vivimos una ola de criminalidad que ya desbordó los esfuerzos individuales de cada distrito”.

El burgomaestre hizo un llamado al premier Vicente Zeballos para que convoque a una reunión junto con el alcalde Lima, Jorge Muñoz. “Yo era reacio a que las Fuerzas Armadas coadyuven con la Policía, pero hoy por hoy estamos viviendo un terrorismo urbano que requiere acciones concretas”, subrayó.

DATOS

- En las últimas horas, la delincuencia volvió a atacar. En el Cercado de Lima hirieron a tiros a un cambista para robarle S/50 mil, mientras que en Lurín acribillaron a un hombre en la vía pública.

 -El Ministerio del Interior informó anoche que en una visita inopinada a la comisaría de Zárate se descubrió que los vehículos que debían ser usados para el patrullaje estaban estacionados. Ante ello, se dispuso el relevo del comisario.