Inka Kola responde así tras denuncia de consumidores que hallaron cucaracha en una botella

Arca Continental Lindley, embotellador autorizado de The Coca-Cola Company, se pronunció en torno a la denuncia del hallazgo de una cucaracha al interior de una botella de Inka Kola.

La empresa embotelladora explicó en un comunicado que están comprometidos en atender los reclamos en torno a sus productos y que para ello siguen un proceso.

"Nuestros estándares de calidad nos exigen activar un proceso cercano al consumidor, que se centra en preservar su bienestar y seguridad. Así, como ha sucedido en este caso, cuando un cliente o consumidor presenta algún reclamo sobre nuestros productos, nuestros representantes lo visitan, revisan el empaque relacionado al reclamo, solicitan la entrega del mismo para realizar las pruebas y análisis correspondientes, con el objetivo de determinar si se trata de una manipulación o adulteración", indicaron.

"Si este proceso no se completa, es decir que no se entrega el producto en cuestión, se abre la opción de una instancia superior. Es en esta última etapa donde se encuentra este caso y esperamos que pueda resolverse pronto”, agregaron.

En el diario Ojo, la familia Calderón Rayo denunció que compraron una botella de 1.5 litros de Inka Kola, en la urbanización El Trébol, en Los Olivos. "Ya en la casa, cuando la íbamos a abrir, se me ocurrió verificar la botella y me doy cuenta con que había un objeto extraño. Y qué es lo que era, una cucaracha”, contó Jorge Calderón.

Lisette Calderón, hija de Jorge Calderón, procedió presentar la queja ante el servicio de atención al cliente de Inca Kola e Indecopi.

"A mi casa se presentó un señor, en representación de Inca Kola, y reconoció que el envase no había sido adulterado. Yo le pregunté si nosotros teníamos que estar presente (en el análisis) y me dijo que no tendríamos participación. Yo le dije y ¿qué garantía tengo de que el laboratorio de ustedes dé un veredicto real?", indicó el señor Calderón.

Indecopi, por su parte, según Jorge Calderón, envío una carta a su hija, Lissette, citándolos para una conciliación con Inka Kola. "Nosotros decimos 'cómo asistir a una reunión de conciliación si previamente, en representación de Inca Kola, se hizo presente un señor y quería llevarse el producto'. Como que esta reunión de conciliación es un saludo a la bandera”, sostuvo finalmente.



(Diario Ojo) (Foto: Ojo)

