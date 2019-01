Inician pago de indemnizaciones a vecinos afectados por aniego en San Juan de Lurigancho

Esta tarde empezó el pago de indemnizaciones a los vecinos que resultaron afectados por el aniego de aguas servidas, que se produjo el domingo último por la ruptura de una tubería matriz de Sedapal, en San Juan de Lurigancho. Fueron cinco las personas que recibieron cheques con diversos montos, informó la aseguradora Mapfre.

La primera en recibir un cheque fue la señora Dora Sallo Castro. A ella le dieron más de 5 mil dólares por los daños que causó la inundación en su tienda de abarrotes y en su vivienda, ubicada en la primera cuadra de la avenida Los Tusilagos. “Mi casa fue una de las más afectadas, perdí todos mis muebles y los productos de mi negocio. Lo que me han dado no cubre todas las pérdidas que he sufrido, pero acepté pues tengo que trabajar porque de eso vivo”, manifestó.

Otra de las beneficiadas fue la señora Ruth Mattos. Su vivienda –ubicada en la avenida Próceres de la Independencia 1251– fue una de las primeras casas que se inundó durante el aniego. “Yo vivo frente a la tubería matriz que colapsó el domingo. Estoy conforme con lo que me han dado, pues el monto ha cubierto los daños de mis enseres y de las estructuras de su vivienda”, afirmó.

NO ESTÁN CONFORMES

Sin embargo, no todos los vecinos están conformes con las indemnizaciones que ha tazado la aseguradora Mapfre. Este es el caso de Rosario Herrera Ríos, profesora cesante, quien –según dijo– le ofrecieron US$3,500 por los daños en su predio. "El aniego dejó inservibles mis muebles, mis artefactos, y las paredes y columnas de mi casa. Lo he perdido todo y me quieren dar un monto ínfimo. Me siento maltratada", señaló.

El caso de Rosa Collantes Pujada es similar. "No están cotizando los daños de las estructuras de mi casa. Nos quieren dar montos que no están acorde con pérdidas. Mis hijos han dejado de trabajar para ayudarme limpiar mi casa y hemos tirado todas mis cosas a la calle. Se están burlando de mí", dijo.

Ante estos reclamos, Jesús Sarmiento, representante del Área de Siniestros de Mapfre, dijo que los vecinos que estén inconformes pueden acudir a la carpa que ha instalado esa aseguradora en el parque Innova, ubicado la urbanización Los Jardines, para que expongan sus casos y así llegar a un acuerdo razonable.

" Un total de 243 viviendas fueron afectadas por la inundación y de ellas, 161 han pasado los procesos de inspección y verificación de daños. Tenemos ya los cheques de más de 20 vecinos a quienes los estamos esperando. Si los vecinos tienen reclamos deben de venir y exponerlos", señaló.