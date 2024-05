Pedro Ronny Ruiz Saldaña se moviliza con muletas por los pasillos del hospital Hipólito en Lima y atrás quedaron los días en su chacra en la ciudad de Picota, San Martín, junto a sus animales, donde se ganaba la vida en la agricultura del café de exportación. Pero todo cambió cuando recibió un impacto de bala producto de la delincuencia en el país.

Pedro ingresó al hospital Hipólito Unanue para una operación y terminó con 10 centímetros menos en una de sus piernas. El paciente denunció una negligencia, mientras continúa viviendo por más de 500 días al interior del centro médico.

Desde la sala de traumatología donde pasa sus días, Pedro recuerda con nostalgia navegar con sus amigos por el río Huallaga. Ahora, con muletas, cuenta su historia y está en busca de justicia.

Víctima de la delincuencia, recibió un impacto de bala en la pierna, por lo que tuvo que ser operado de emergencia en Tarapoto, pero se le infectó la herida, razón por la que es trasladado a Lima para ser operado en el hospital Hipólito Unanue, pero ahí empezaría su pesadilla.

Entró aparentemente a realizarse una operación sencilla, la cual se le realizó el 29 de noviembre del 2022, y terminó con el fémur cortado, 10 centímetros de diferencia de una pierna con la otra.

Según indica, se le colocó una placa en la pierna afectada y para diciembre de ese mismo año, los médicos le dieron de alta.

Según cuenta, su recuperación iba bien. El jefe de traumatología, el doctor Jesús Díaz Orejón, lo mandó a recibir terapia física. Es ahí cuando la historia da un giro inesperado.

Tras romperse la placa, le programan otra operación, donde le cortan el hueso. El hospital asegura que la rotura de la placa no fue durante la terapia física. Explican que se pudo dar porque el paciente apoyó y puso peso sobre su pierna.





ESTÁ SOLO EN LIMA

Pedro Ronny Ruiz Saldaña no tiene hermanos, ni hijos, sus padres fallecieron. Es un exmilitar dedicado a la agricultura del café de exportación y se ganaba la vida con su chacra.

Domingo Al Día fue a ver a Pedro en el horario de visita para que cuente su versión, pero lamentablemente no permitieron conversar con él. El jefe de prensa del hospital Hipólito Unanue, Jhony Carrasco, llegó a la habitación para pedir que el equipo periodístico retirarse.

Incluso, Pedro denuncia malos tratos por parte del personal. “Por culpa de ese señor y por culpa de ese señor y su actitud, hemos tenido que optar por que los pacientes ya no tengan su celular [...] ¿Tiene celular o no el señor Pedro? Sí, tiene celular, debería decir cosas que no debería decir”.

Asimismo, el funcionario, así como el director del centro médico, afirmaron que si se pedía la entrevista formalmente, darían las facilidades, pero no hubo respuesta por ese medio.

Por su parte, el director del Hipólito Unanue, Bazán Alfaro, afirma que ellos conciliaron con Pedro, acordando brindarle un zapato ortopédico.

Además, Bazán Alfaro señala que existe una solución (otra operación) para el procedimiento que se le aplicó a Pedro Ruiz Saldaña, medida que el paciente no ha aceptado, pues está a la espera del veredicto judicial.





DEFENSA DE PEDRO

Mario Arriba, defensor legal de Pedro Ruiz Saldaña, indica que lo obligaron a firmar el consentimiento del procedimiento que se le haría en la operación tras aplicarle la anestesia. El hospital del Ministerio de Salud contradice esta afirmación.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO