La educación en el país continúa en una situación crítica. Hace un año se advirtió que en 2020, cuando en Perú se adoptó por primera vez la educación a distancia a nivel nacional debido a la pandemia del COVID-19, más del 32% de alumnos en 17 regiones no obtuvo resultados satisfactorios. Ahora, tras un segundo año bajo dicha modalidad, el 59.15% de alumnos señaló como principal dificultad para acceder a la estrategia Aprendo en Casa y a sus clases virtuales, fallas en el Internet.

Así lo indica el Reporte de Operativo de Veedurías Escolares realizado por la Contraloría General de la República realizado entre el 29 de octubre y el 14 de noviembre de 2021, en el que participaron unos 205,115 estudiantes de educación secundaria a nivel nacional, quienes fueron encuestados en diversos aspectos. El reporte, al que tuvo acceso Perú21, señala que un 44% consideró que el medio utilizado para el dictado de sus clases a través de la plataforma del Ministerio de Educación (Minedu) Aprendo en Casa “fue insuficiente para alcanzar un progreso lectivo adecuado”. A los problemas de conectividad se suman que las herramientas tecnológicas no fueron las más idóneas.

Medios de conectividad

El 51.87% de alumnos dijo que toma sus clases virtuales a través del celular, una de las herramientas más limitadas en comparación con una laptop o un ordenador. Solo el 28.5% refirió que tiene acceso a una computadora, mientras que apenas un 8.28% utiliza la tablet que fue entregada por el Minedu.

El escenario es distinto en las zonas más alejadas, donde un 7.01% solo atiende clases a través de la televisión y otro 0.5% por medio de la radio. En total, hay un 2.45% que no visualiza Aprendo en Casa.

Del alumnado que sí posee herramientas, el 56.5% dijo que los profesores usan WhatsApp para realizar el dictado de clases mediante videollamadas, “lo cual constituye un medio poco idóneo para el aprendizaje de los estudiantes”, acotó el organismo de control. Por otro lado, el 40.2% usa otras plataformas como Google Classroom, Meet, Hangout, entre otros.

Panorama nacional

Para este nuevo periodo escolar, el Minedu debe terminar de vacunar con las dos dosis al 100% de docentes, directivos, administrativos y auxiliares de las instituciones educativas, así como corregir las falencias en la educación a distancia.

De acuerdo con la Contraloría, un número importante de regiones carece de acceso a Internet, en más del 20% de su población estudiantil de secundaria, entre los que destacan Tumbes (25.3%) y Huancavelica (24.5%).

La región que tuvo la mayor caída con respecto a la carencia de conectividad fue Amazonas, con casi 67% menos en comparación con 2021. En tanto, preocupa también que otras regiones de la selva (junto con Tumbes y Puno) presentan valores “relativamente bajos” en las horas lectivas del año pasado. Estos sectores no sobrepasan las tres horas diarias.

Problemas de gestión

Para Alfredo Altamirano, asesor educativo y excoordinador de Implementación Curricular del Minedu, solucionar los problemas de conectividad “va a tomar más de un año”. Sin embargo, hay otros frentes donde el gobierno debería apuntar.

“Hay que tener en cuenta que Aprendo en Casa no actúa solo. No me sorprende que no haya funcionado porque se ha pretendido que trabaje solo el insumo, pero ese insumo necesita ser complementado y mediado por los docentes. Esa siempre fue la idea del programa”, explicó a Perú21.

Agregó que la denominada “alfabetización digital” requiere del doble de esfuerzo por parte del gobierno, y se debe iniciar por capacitar a los maestros. “Se requieren capacitaciones profundas sobre lo que plantea el currículo actual, métodos de educación a distancia y cómo sacar provecho de la situación. Son conceptos que desde antes de la pandemia se advertían y no se han tomado en cuenta”, lamentó.

El exministro de Educación Idel Vexler sostuvo que los problemas expuestos se deben a que el gobierno de Pedro Castillo "focalizó su energía en sindicatos y politizaciones del sector, en vez de priorizar educación de niños y adolescentes".

Un total de 92,825 instituciones educativas están habilitadas para el retorno a clases. Ello representa el 83.18% del total de planteles en el país, señaló el extitular del Minedu Daniel Alfaro.

En el informe de la Contraloría un 3.5% de estudiantes encuestados contó que sus profesores no dictan clases a diario. Un 27% recibe menos de dos horas diarias.

Para Alfredo Altamirano, la preparación docente es clave en estos casos. "La educación virtual es un doble reto y hay que estar bien capacitado. Si los nuevos maestros no superan una valla mínima de exigencia, no van a dar la talla", advirtió.

Respecto a Aprendo en Casa, mientras en el Callao muestran un nivel de satisfacción de 62.9%, en Amazonas, Loreto y Puno muestran niveles de insatisfacción cercanos al 50%.

“Para retornar se están viendo medidas fundamentales, como uso de mascarillas y distanciamiento”, sostuvo Hugo Reynaga, asesor de Gestión Pedagógica del Minedu.

