Informe.21: Peaje de Ticlio, un conflicto social que amenaza con radicalizarse

Nuevamente un peaje, que debía comenzar a operar el martes 20 de febrero, ha puesto en conflicto a ciudadanos con las autoridades y la empresa privada. Este ha sido instalado en el km 123 de la carretera Central , en Ticlio , y ha generado el rechazo de transportistas y del público en general, quienes han amenazado con bloquear mañana esta importante vía.

Ellos han señalado que realizarán la medida de fuerza a pesar de que, el jueves 15 de febrero, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ( MTC ) anunció la suspensión temporal del cobro por derecho de circulación hasta que se consiga su anulación definitiva.

Este paro ha sido organizado por dueños y choferes de camiones y buses interprovinciales de La Oroya y de Junín. A ellos se unirán cientos de agricultores –además de habitantes– de Huancayo, Huancavelica, Pasco, Huánuco y de Lima.

Carlos Arredondo, alcalde de La Oroya , aseguró a Perú21 que los transportistas ya formaron su comité de lucha y tienen pensado estacionar sus unidades desde el lugar en el que se han colocado las casetas hasta el municipio.

“Imagínese unos 500 vehículos a la largo de la carretera Central, no habrá forma de que la Policía los mueva. Por más bombas lacrimógenas que les pongan, ellos solo dejarán sus vehículos y se retirarán”, sostuvo.

Dijo que esta medida es en rechazo a la concesionaria Desarrollo Vial de los Andes (Deviandes), a cargo de la vía, por no haber cumplido con las obras estipuladas en el contrato firmado con el MTC, en setiembre de 2010. “Lo que se busca es la nulidad del acuerdo, con la resolución por incumplimiento. Falta la instalación de puentes, la colocación de cubetas, señalización y otras rotondas que instalarían a lo largo de la zona concesionada”, afirmó.

En julio de 2010, Deviandes se adjudicó el tramo II de IIRSA Centro, que incluye los tramos Puente Ricardo Palma-La Oroya-Huancayo y La Oroya-Desvío Cerro de Pasco. En setiembre de ese mismo año, firmó el contrato que le permite administrar, operar, construir y dar mantenimiento a dichas vías. El acuerdo contemplaba la instalación de un nuevo peaje, que se ubicaría en Ticlio.

AFECTA LA CALIDAD DE VIDA

Perú21 recorrió Ticlio y La Oroya. En estos lugares conversó con los transportistas sobre el cobro de peaje y manifestaron que este afectaría a los viajeros que emplean los terminales terrestres y la calidad de vida de los residentes de la Macrorregión Centro.

Guillermo Barjas, representante de los Transportistas Urbanos e Interurbanos de La Oroya, afirmó que en dicha ciudad hay mil transportistas, los que continuamente emplean ese tramo de la carretera Central para ir a Lima, pues no existe una vía alterna para llegar a la capital.

Por eso, señaló que se verán obligados a pagar S/6 por auto y hasta S/120 por camión, dependiendo de la cantidad de ejes que tenga. “Las unidades pesadas tienen de 5 a 6 ejes y pagan por cada eje. Imagínese el abuso”, expresó.

En tanto, José Chuquirachi, administrador del terminal interprovincial de Yauli-La Oroya, indicó que el peaje haría que se eleve la tarifa de los pasajes. “En una combi, el usuario paga de S/20 a S/25 para llegar a Lima. Ahora vamos a tener que redondearlo a S/40. Ir en auto cuesta S/35 o S/40. Aquí también vamos a tener que sumarle el peaje”, explicó.

Agregó que son más de ocho mil vehículos que utilizan a diario la carretera Central rumbo a La Oroya, para luego dirigirse al valle del Mantaro, a la selva central o a la costa.

Sobre el paro de mañana, recalcó que se acatará debido a que no han tenido una respuesta clara de las autoridades. “Ya nos habíamos reunido con el MTC el 23 de enero y nos habían prometido que no iría el peaje. Luego Deviandes saca un comunicado y los contradice. Sentimos que nos están paseando”, enfatizó.

En cuanto a la posibilidad de que la manifestación pueda tornarse violenta, refirió: “Ese día van a irse a la fuerza. Si no hay fuerza, no se hace sentir y el Gobierno va a pensar que aquí no pasada nada”.

BUSCAN LA ANULACIÓN

Sobre este tema, la viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa , declaró a Perú21 que el objetivo del MTC es que se anule definitivamente el peaje y se establezca una compensación para la concesionaria Deviandes.

Recalcó que el contrato establece 90 días para suspender esta obligación, por fuerza mayor, sin que el Estado tenga que pagarle un sol a la empresa. Durante este tiempo, el sector espera que la concesionaria presente su proyecto de adenda para ver cuáles son sus condiciones por la anulación del peaje.

Sobre la pretensión de Deviandes de cobrar S/17 millones, enfatizó que ellos tendrán que demostrar sus cálculos y que el monto a pagar a la compañía por compensación debe ser aprobado por el MEF, Ositran y la Contraloría. Pidió calma a la población e hizo votos para que no se realice el paro.

Al cierre de esta edición, Perú21 intentó comunicarse con el gerente de Deviandes, pero no obtuvimos respuesta.