El infectólogo Juan Celis cuestionó a quienes advierten sobre una quinta ola del COVID 19 , pero no plantean propuestas para enfrentarlo. Dialogó al respecto con Perú21.

¿Qué opina que exministros y funcionarios adviertan sobre una quinta ola del COVID-19?

La Organización Panamericana de la Salud y la OMS ya hablan de un periodo de transición de la pandemia. Está pasando a una fase endémica; todavía no declaran una fase endémica y eso es un periodo de transición.

Ud. llama la atención que ninguno de ellos brinde un indicador sobre este escenario...

Necesitamos nuevos indicadores, no podemos estar utilizando los indicadores de la primera ola porque ahora estamos vacunados, el virus ha cambiado, hay muchos cuadros leves y asintomáticos. ¿Qué porcentaje de ocupación de camas y hospitalizados existen actualmente, y a partir de qué número el Ministerio va a decir que considera esto una quinta ola.?

Puso el caso de Loreto como un ejemplo...

He puesto como ejemplo lo que pasa en Loreto: si supera las 5 camas en UCI, para nosotros sería una quinta ola porque haría que el sistema entre en estrés, no en colapso (habría problemas de personal, etc.). Y si nos referimos a hospitalizados –no UCI– más de 15 también alteraría el sistema.

¿Considera que nuestro sistema hospitalario está capacitado para soportar una nueva avalancha de infectados?

Ese es el trabajo del Minsa y sus técnicos, de decirnos cuáles son los criterios, la cantidad de casos que el sistema puede atender sin necesidad de sufrir saturación del sistema. Preguntarle a la ministra: ¿cuánto es la capacidad que podemos soportar de casos, porque Ud habla de casos y no quiere declarar la quinta ola, a partir de cuánto le va a llamar quinta ola?

Plantea pasar a la vigilancia y tratamiento de los virus respiratorios como un todo...

La vigilancia siempre se ha hecho, lo que pasa es que no se integra todo en un solo sistema, hay un reporte sobre influenza, virus respiratorio y COVID por otro lado. Hay que hacer reportes conjuntos.

