Otra vez un chofer de la empresa de taxis por aplicativo InDrive se ve envuelto en un problema. Esta vez, un empresario ha denunciado que uno de estos conductores le sustrajo S/12 mil de sus cuentas bancarias, tras solicitar sus servicios durante la madrugada, a la salida de un hotel de Miraflores.

Joel Larraín contó que salió del hotel Pullman para tomar un taxi. “Pedí un taxi por aplicativo, de InDrive. Llegó el vehículo. Me subí, me quedé dormido y sentí un forcejeo en mi mano. Cuando reaccioné, era el taxista que me estaba forcejeando la mano para robarme el reloj y las cosas que llevaba puestas”, sostuvo.

Dijo que, a pesar de que le increpó y se enfrentó a su atacante, este lo amenazó con matarlo si se resistía al atraco. “Le di lo poco que tenía y traté de golpearlo para que pudiera bajar la velocidad y poderme bajar del carro”, refirió.

Afirmó que, en un momento, logró bajarse del vehículo, en la avenida Aramburú, en Surquillo. Es ahí donde se da cuenta de que era llevado por otro rumbo, pues su destino era San Isidro. En el forcejeo, se le cae su celular dentro de la unidad.

“No lo pude recuperar. Mi celular no tiene claves. Estas personas han estado ayer escribiéndole a todos mis contactos, pidiéndoles dinero y han proporcionado hasta una cuenta de Interbank. Ciertas personas han aceptado. Una de ellas fue mi contadora, la que ha hecho una transferencia de dinero de 5,800 soles”, narró.

Refirió que al tratar de presentar una queja a la empresa, se dio con la sorpresa de que esta no tiene una representación acá, solo en México. “¿Qué hace el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que no fiscaliza, que no le quita la licencia?”, se cuestionó.

Perú21 trató de comunicarse con la empresa, a través de los canales que consigna en su página web, para tener una versión de los hechos. Hasta el cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta.

Esta no es la primera denuncia que se hace contra choferes de InDrive. Josué Durán afirmó que el 1 de junio pidió un taxi desde su vivienda en Pueblo Libre hasta Miraflores.

El joven narró que todo iba bien hasta que en la Costa Verde el conductor dobló hacia el Callao. Allí, tres sujetos que portaban armas de fuego ingresaron al auto y le exigieron que desbloqueara el celular. Además de romperle la cabeza, le robaron S/120 y lo abandonaron en La Victoria.

TENGA EN CUENTA

De otro lado, la madrugada de ayer fue asesinado el mototaxista Edgar Talavera, en la Zona N de Huaycán, en Ate. Deja en la orfandad a una niña de dos años. Recibió seis balazos.

En tanto, en Ventanilla, fue acribillado Enrique Campos, quien se encontraba en el parque número 38. Se trataría de un ajuste de cuentas. Por su parte, Juan Chicoma murió tras ser baleado en San Juan de Lurigancho.