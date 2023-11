Luego de conocer la denuncia pública de Juan Carlos Espinoza, un joven que fue golpeado y asaltado por un conductor de la empresa inDrive en Miraflores, la compañía de taxi por aplicativo se pronunció para mostrar su apoyo a la víctima.

A través de un comunicado, aseguró que se está realizando una investigación con ayuda de las autoridades para verificar cómo se produjo el hecho el pasado sábado 11 de noviembre.

“Hemos establecido contacto directo con el afectado, por lo que reiteramos nuestra solidaridad y apoyo necesario para aclarar y resolver este incidente. inDrive se opone a cualquier acto de abuso o violencia, también, rechazamos cualquier agresión contra de cualquier persona; todos los comportamientos inaceptables y ajenos a nuestras políticas de uso”, se lee en el comunicado de inDrive difundido por El Popular.

“Como empresa, estamos en total disposición de colaborar con las autoridades correspondientes para contribuir con la investigación. En cuanto tuvimos conocimiento del caso, comenzamos a tomar las medidas necesarias de manera interna para contar con la información precisa. Continuaremos monitoreando de cerca el desarrollo de las averiguaciones, reafirmando nuestro compromiso con la víctima”, añade en el documento.

¿Cómo fue la agresión?

El día sábado en la mañana, Espinoza tomó un taxi de la empresa inDrive de Miraflores con destino a su casa. A los minutos, el taxista le indica que no va a ir por la zona de la Costa Verde porque según él había caído una roca y habían cerrado el tramo. De pronto, el conductor le rocía un líquido en la cara y segundo después pierde el conocimiento.

El joven fue abandonado en un parque. Al despertar se percata de que le han robado el dinero de todas sus cuentas a través de los aplicativos que tenía en su celular. El sujeto también le arrebató su billetera y el celular.

“Me abandonó en un parque, pero felizmente llegaron personas que me auxiliaron, aunque no reconocieron al hombre ni la placa del carro [...] En una ambulancia llegue al hospital Sabogal para que me suturen la herida que lo hicieron con un cachazo en la parte superior de la ceja, tengo 8 puntos ahí, no tengo fracturas en el cráneo, ni hueso, ahora solo me estoy recuperando”, narró el Tiktoker.

Comentó que ya hizo la denuncia y que le proceso se encuentra en investigación. Compartió su caso para ayudar a que las personas estén alertas al momento de tomar un taxi.

@juancapoints Me robaron y golpearon usando el aplicativo inDrive el día sabado 11 de noviembre en la mañana cuando me dirigia a casa. Han hecho retiros de mi cuenta @Banco de Crédito BCP lo cual ya he solicitado al banco invalidarlas y la reposición del mismo. Todo ya está siendo investigado por la @PnpOficial ☑️ ♬ Aesthetic - Tollan Kim

