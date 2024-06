La discriminación en Perú sigue en aumento y ha vuelto a ser noticia tras un incidente en el que un trabajador de Entel fue víctima de comentarios homofóbicos por parte de una clienta.

El caso se hizo conocido a través de las redes sociales, específicamente en Twitter, donde el usuario Enrique Vilchez compartió los detalles del lamentable episodio.

Vilchez presentó un video en donde se le escucha a una clienta de Entel discriminar a un empleado debido a su orientación sexual. El trabajador, quien estaba en medio de la resolución de un problema con el servicio de la clienta, fue interrumpido con un comentario despectivo. “Estoy hablando con dos personas que son ‘gay’”, declaró la clienta. El empleado, buscando mantener la profesionalidad, le preguntó cuál era el problema, señalando que su objetivo era solucionar el inconveniente reportado.

La respuesta de la clienta fue aún más perturbadora: “Porque tengo hermanos, y a mí no me gusta que mis hermanos sean así”. Esta contradicción quedó aún más expuesta cuando, después de agredir verbalmente al trabajador, la mujer afirmó que respetaba su orientación sexual, aunque inmediatamente reiteró que no le parecía bien.

A pesar de los comentarios discriminatorios, el trabajador de Entel manejó la situación con aplomo, evitando que el problema escalara y transfiriendo la llamada al área correspondiente.

Este incidente ha generado indignación en las redes sociales, donde muchos usuarios han expresado su apoyo al trabajador y su rechazo a cualquier forma de discriminación. La situación subraya la necesidad urgente de combatir la homofobia y promover la igualdad y el respeto en todos los ámbitos de la sociedad peruana.

Discriminacion de un cliente a un trabajador de Entel





Pronunciamiento de Entel





El reciente incidente de discriminación homofóbica que involucró a un trabajador de Entel ha generado una ola de indignación en las redes sociales. En respuesta a la denuncia hecha pública a través de X (antes Twitter) la empresa ha emitido un pronunciamiento enérgico condenando la conducta de la clienta y reafirmando su compromiso con la promoción del respeto y la igualdad.

En su declaración, Entel manifestó: “Rechazamos todo tipo de discriminación y promovemos el respeto”. La empresa hizo un llamado a la comunidad para proveer los datos de las personas involucradas en el incidente, con el fin de llevar a cabo una investigación exhaustiva y tomar las medidas necesarias para abordar la situación.





En Entel rechazamos todo tipo de discriminación y promovemos el respeto, Enrique. Agradecemos la alerta brindada y nos ayudaría mucho si nos envías los datos relacionados con la atención por DM. — Entel Perú (@EntelPeru) June 21, 2024





