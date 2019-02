¡Indignante! Sujeto arrojó gasolina a su ex pareja para quemarla viva | VIDEO y FOTOS

Otra mujer estuvo a punto de ser quemada viva, como ocurrió, en 2018, con Eyvi Ágreda y Juanita Mendoza . Pero, esta vez, la víctima se armó de valor, se enfrentó a su agresor –su ex pareja y padre de sus tres hijos– y evitó que hoy estemos lamentando un nuevo caso de feminicidio .

Todo comenzó a las 8:00 p.m. del 14 de febrero, Día del Amor, Día de la Amistad, Día de San Valentín . Eduardo Benigno Reyes Guzmán (47) acudió a la casa de Marleni Odar Pastrana (45) en el asentamiento humano Belén, segunda etapa de Collique , para ver a su hija, de 17 años.

La mujer le dijo que la adolescente no estaba, que se había ido a trabajar, a vender unos tickets en Chorrillos, y que regresara el lunes. El sujeto enfureció. Salió molesto y gritó que volvería para quemar todo y para matarla.

A las dos horas, se apareció por la casa de Odar Pastrana –donde también funciona una bodega– con una botella llena de gasolina.

“Echó la gasolina en la puerta. Yo me acerco y me echó a mí también. Al ver que sacaba fósforos y amenazaba con prender un papel, he corrido y me le he enfrentado”, declaró la víctima a los medios de comunicación.

A continuación, la mujer comenzó a gritar el nombre de su hija mayor. “Ella ha corrido y lo hemos agarrado las dos. Mi hermana y mi cuñada que viven cerca han venido. Lo hemos detenido y se lo ha llevado la Policía ”, narró.

Marleni Odar Pastrana sostuvo que su ex pareja tenía una orden de alejamiento, pero siempre iba a su casa con el pretexto de ver a sus hijos y de cobrarle una deuda por los trabajos de albañilería que había hecho en la mencionada vivienda. Ella le dio seis mil soles y le pidió que se vaya.

“Pese a que lo denuncié varias veces a la Policía por maltrato, jamás lo detuvieron. Otras veces cuando me ocurría lo mismo, ya no iba, porque nunca hacían nada”, manifestó la agraviada.

ESTÁ DETENIDO

Inicialmente, Eduardo Benigno Reyes Guzmán fue trasladado a la comisaría de Collique. Posteriormente –dada la gravedad de la denuncia– fue llevado al Departamento de Investigación Criminal de Comas (Depincri Comas) , que se ha hecho cargo del caso.

Jorge Cadenillas Espinoza, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, ha iniciado una investigación preliminar por tentativa de feminicidio.

María Giraldo Huamaní, defensora pública de víctimas del Ministerio de Justicia, acudió a la vivienda de la agraviada para brindarle asistencia legal.

La abogada confirmó que existía una medida de restricción emitida por un juzgado. Además, no descartó que este atentado haya sido planificado.



“Pese a que lo denuncié varias veces a la Policía por maltrato, jamás lo detuvieron”, indicó.

TENGA EN CUENTA

- En su manifestación a la Policía, Eduardo Reyes Guzmán dijo que solo estaba jugando y que quería asustar a su ex pareja. Al momento del ataque, estaba ebrio.

- Marleni Odar Pastrana contó que se separó del padre de sus tres hijos –dos de ellos mayores de edad– hace aproximadamente dos años, debido a los maltratos que sufría.