¡Indignante! Seudocómico hace apología de violencia a la mujer y violación sexual [VIDEO]

¡Indignante! Un seudocomediante identificado como Jefferson Prince Vásquez Díaz se volvió viral en redes sociales tras hacer apología a la violación sexual y a la violencia contra la mujer en sus supuestos sketchs que realiza en la Alameda del Rímac.

En su ensalzamiento al machismo, el sujeto en mención aparece cuestionando a Lady Guillén y su programa de televisión que, precisamente, ayuda a mujeres víctimas de violencia.

Recordemos además que la propia conductora vivió sumida en el maltrato físico y psicológico de su ex pareja Ronny García.

"Estas mujeres quieren dominar todo por culpa de esa c*** de Lady Guillén que sacó su 'Ni una Menos'. Ahora ya se agrandan, ya no les puedes ni gritar a estas enfermas... Oye no le puedes ni mandar un piropo, están más protegidas que nosotros. Tú le mandas un piropo ya es acoso sexual, solamente por j*** en la calle si está con un pantalón pegado, 12 años preso. Mejor la violo y queda en diez", afirmó Vásquez Díaz en un ensalzamiento al machismo.

Seudocomediante Jefferson Prince Vasquez Diaz. (Facebook) Seudocomediante Jefferson Prince Vasquez Diaz. (Facebook)

El despreciable individuo utilizó a su propia pareja para mofarse de #NiUnaMenos, un movimiento que vela por los derechos de la mujeres violentadas.

Vea también Magdalena instalará el primer sistema de alerta sísmica

"Llegó el día de la marcha, tú crees que hizo mi desayuno, nada, no lavó mi ropa, bien pintándose. 'Me voy a la marcha Jeffer, Ni una Menos, basta ya', me dijo. 'Ponte a cocinar que te voy a pegar', le dije. 'A ver pégame, tocas a una, tocas a todas, me voy a la marcha Ni Una Menos', contestó. Yo le saqué su m***, no fue a la marcha y de verdad ese día había una menos", sostuvo el sujeto.

Seudocomediante Jefferson Prince Vasquez Diaz. (Facebook) Seudocomediante Jefferson Prince Vasquez Diaz. (Facebook)

TE PUEDE INTERESAR: