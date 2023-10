Total indiferencia. Un video en redes sociales muestra cómo un Policía de Tránsito se muestra indiferente ante el pedido de una anciana, quien transportaba a un familiar de emergencia a un hospital para ser atendido. Sin embargo, el efectivo se muestra indiferente y sigue deteniendo el tránsito, pese a la solicitud a la que se sumó otro conductor.

“Estoy en el taxi con emergencia para el [Hospital] Almenara y no me quiere dar un pase. Mi madre está allí, me voy hasta el Almenara”, señaló la mujer con notoria preocupación al conductor de otro vehículo que grabó el video. Ocurrió en el Cercado de Lima.

Ante la negativa del efectivo de tránsito, el mismo conductor se baja de su vehículo a extender la solicitud de la anciana mujer, aunque el policía continuó con la misma actitud indiferente.

“La señora te está diciendo que está en una emergencia. ¿Cómo no le van a hacer caso? Está en una emergencia en un taxi, le está diciendo la señora”, señaló el hombre. Sin embargo, no hubo respuesta positiva del policía, quien continuó como si nada ocurriera.

La situación causó indignación entre los internautas, quienes increparon al efectivo por su actitud.

VIDEO SUGERIDO: