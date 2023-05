Se salvó de morir. Adolescente de 17 años se encuentra internada en el Hospital Sabogal, en el Callao, luego de que un pedazo de ladrillo le cayera en la cabeza tras pasar por una obra clandestina en San Miguel. Su madre pide ayuda.

Mirtha Coronado, madre de la menor agraviada, denuncia que obreros de la construcción clandestina le ofrecieron 20 soles para que no denuncie el accidente.

“Ellos son malos, cómo pudieron ofrecer a mi hija 20 soles para que se quede callada mientras se desangraba”, dice la mujer en diálogo con América Noticias.

“Un trabajador le dijo: ‘niña no grites, no llores, no digas nada, por favor. Te voy a 20 soles para que te compres tu pastilla en la farmacia’”, agregó entre lágrimas Mirtha.

La madre de familia trató de comunicarse con los dueños del inmueble ubicado en el cruce de la calle Beatriz Cisneros y Angélica Palma, para que se hicieran cargo de los gastos médicos de la menor, pero no obtuvo respuesta.

Fuera de peligro. La adolescente se encuentra internada en el Hospital Sabogal, en el Callao, y a la espera de su pronta recuperación para seguir estudiando y postular a la carrera de Medicina.

Sobre el accidente

De acuerdo con las cámaras de seguridad, la adolescente de 17 años estaba pasando por el costado del inmueble cuando un pedazo de ladrillo cae del sexto piso. Ante ello, la joven fue a pedir ayuda a los trabajadores de la construcción, sin imaginar que intentarían comprar su silencio.

No es la primera vez

Días antes, la obra de construcción fue paralizada por orden de la Municipalidad de San Miguel. Esto después de que hace unas semanas, una pared se desplomara y terminara sobre el patio de la casa de al lado.

