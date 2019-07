Colegas y familiares piden justicia por la muerte de payaso Corbatín tras ser torturado para robarle

Familiares y colegas payasos rindieron un homenaje a Marlon Feria Sotelo, conocido como 'Corbatín', quien fue asesinado y hallado al interior de su cuarto en Independencia.

Según las primeras investigaciones policiales señalan que el móvil habría sido el robo de sus pertenencias. La víctima fue encontrada con marcas en el cuello, hematomas en el rostro y semidesnudo.

Durante el velorio, los artistas y familiares más cercanos cargaron el féretro con los restos del payaso y lo despidieron entre lágrimas, mímicas y baile, tal como a él le hubiera gustado.

"Este arte no nos deja estar tristes en momentos dolorosos. Estamos aquí para que los niños no sufran su partida", señaló uno de sus colegas, caracterizado como payaso durante las exequias.

Según la hermana de la víctima, Janet Feria, las investigaciones de la policía aún no dan resultados. "No dicen nada, recién van a investigar con las cámaras, porque sus cosas no están, se le ha perdido su canguro", comentó.

Colegas despidieron los restos del payaso Corbatín y piden justicia por su muerte.

