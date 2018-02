La tarde de este lunes, una joven identificada como Sharon Delgado denunció que un efectivo de la Policía le robó su celular a dos cuadras de su vivienda.

La joven narró a Canal N que, cuando se dirigía a su centro laboral alrededor de las 11 de la mañana, un sujeto a bordo de una moto lineal le sustrajo su dispositivo electrónico.

"Un tipo con una moto lineal se atravesó en toda la vereda en la que estaba caminando y me arranchó el celular, tuvimos un forcejeo y al final se llevó mi celular", indicó.

Inmediatamente, la joven utilizó una opción de su celular para geolocalizarlo y dar con su ubicación. La persecución había iniciado.

"Fuimos hasta Universitaria en un taxi. Llegamos a visualizar al tipo gracias al GPS y llamamos a la Policía", agregó Delgado.

El sujeto fue capturado por los agentes del orden y fue llevado a la comisaría de Independencia , sin saber la sorpresa que se llevaría al llegar al lugar.

En la dependencia policial le indicaron que se trataba de un suboficial de tercera de las Águilas Negras , identificado como Joel Martínez Cruz.

"Lo reconozco y me enseñan los celulares. A parte del mío habían seis más. Todavía de forma burlona me dijo ‘Yo qué te he agarrado a ti’, algo así y bueno ahí están las pruebas. Me sorprendí bastante porque llegamos y nos dijeron que era parte de las Águilas Negras. Fue súper 'shockeante' porque imagínate, yo no estaba esperando que pasara todo esto", contó sorprendida ante cámaras.

LE PIDIERON QUE NO DENUNCIE



Contó también que familiares del detenido le ofrecieron dinero para que no haga efectiva la denuncia.

"La hermana vino y me dijo ‘Por favor, ¿puedo hablar contigo? ¿cómo podemos arreglar esto? Te pago el celular, por favor, no lo denuncies’ y obviamente no acepté porque no es posible que esté pasando esto”, refirió.