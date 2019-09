Una estudiante de contabilidad y madre de familia fue asesinada por su pareja, quien la estranguló el último sábado, en el distrito de Independencia.

Según América Noticias, la víctima identificada como Joanna Da Silva Valles (20) había viajado de su natal Requena (Loreto) a Lima hace dos semanas para pasar unos días con el padre de su hijo.

Familiares de la víctima contaron que Christopher Mejía acabó con la vida de Joanna luego que esta decidiera volver a Loreto.

"Lo que sabemos es que el sujeto la mató, la estranguló. Yo hablé con él y me dijo que estaban discutiendo y se le pasó la mano", contó el hermano de la víctima.

La estudiante de contabilidad fue trasladada de emergencia al hospital Cayetano Heredia donde se confirmó su muerte. Según el certificado de necropsia ella murió por asfixia mecánica por estrangulación.

“Yo no he visto a mi hermana, pero el policía que hizo el parte me dijo que tenía la cara morada y huellas en el cuello”, agregó el hermano de Joanna.

En tanto, el presunto asesino se encuentra detenido en la Depincri de Independencia para las investigaciones del caso. Mientras, familiares de la víctima piden justicia y la custodia del menor en orfandad.